«Спартак» не стал штрафовать Понсе

22-летний форвард получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи за удар ногой в грудь вратарю бело-голубых Антону Шунину.

Понсе перешел в «Спартак» этим летом из итальянский «Ромы». Сезон-2018/19 он провел в аренде в греческом АЕК. (Вячеслав Короткин).