«Спартак» не стал штрафовать Понсе
Как стало известно «СЭ», «Спартак" решил не штрафовать аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе за удаление в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0, 3 августа).
Как стало известно «СЭ», «Спартак" решил не штрафовать аргентинского нападающего Эсекиэля Понсе за удаление в матче 4-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0, 3 августа).
22-летний форвард получил прямую красную карточку на 35-й минуте встречи за удар ногой в грудь вратарю
Понсе перешел в «Спартак» этим летом из итальянский «Ромы». Сезон-2018/19 он провел в аренде в греческом АЕК. (Вячеслав Короткин).
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
46′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)