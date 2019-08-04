«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Для «Арсенала» последние полторы недели вышли тяжкими и физически, и морально. За это время туляки успели дважды проиграть «Нефтчи», с позором вылетев из Лиги Европы, а еще и уступить дома «Ростову». Нагрузка на «канониров» вышла серьезной: у Игоря Черевченко нет возможности проводить серьезную ротацию, и многие футболисты были вынуждены отыграть во всех трех матчах.

В воскресенье Черевченко сделал только пару изменений в составе, убрав едва ли не главных игроков «Арсенала» Ткачева и Григалаву.

Но даже без своих лидеров гости смогли взять игру под контроль на первых минутах матча, и своего «Арсенал» добился достаточно быстро. Альварес, слабо смотревшийся в матчах с «Нефтчи», точно навесил на линию площади ворот, и Луценко точно пробил головой. Не зря для Луценко Саранск — удачный город, именно в составе «Мордовии» он провел свой лучший сезон в карьере, забив 10 голов в премьер-лиге.

Других явных голевых моментов в первом тайме не было. «Арсенал» играл максимально рационально, внимательно охраняя победный счет. В перерыве Александр Григорян сделал две замены, пытаясь спасти игру, но первый опасный момент снова был у ворот «Тамбова»: Лесовой должен был решать исход встречи, но не попал в дальний угол. Номинальные хозяева несколько раз были близки к тому, чтобы забить ответный мяч, но команде Григоряна не хватало либо удачи, либо точности. Лучший момент был у Ойеволе, который пяткой едва не переправил мяч в ворота, но «Арсенал» спас Альварес.

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Цифра

4185 зрителей посетили матч на 40-тысячной «Мордовия Арене».

Цитаты

Александр Григорян, главный тренер «Тамбова»:

— Почему заявка нашей команды появилась за день до матча? Я об этом впервые слышу. Сейчас будем общаться с пресс-службой… Игра ничейная. Надо признать, что она была худшей в исполнении «Тамбова» за все четыре тура.

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»: