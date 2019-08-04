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19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч

«Канониры» одержали победу в гостях (1:0).

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Для «Арсенала» последние полторы недели вышли тяжкими и физически, и морально. За это время туляки успели дважды проиграть «Нефтчи», с позором вылетев из Лиги Европы, а еще и уступить дома «Ростову». Нагрузка на «канониров» вышла серьезной: у Игоря Черевченко нет возможности проводить серьезную ротацию, и многие футболисты были вынуждены отыграть во всех трех матчах.

В воскресенье Черевченко сделал только пару изменений в составе, убрав едва ли не главных игроков «Арсенала» Ткачева и Григалаву.

Но даже без своих лидеров гости смогли взять игру под контроль на первых минутах матча, и своего «Арсенал» добился достаточно быстро. Альварес, слабо смотревшийся в матчах с «Нефтчи», точно навесил на линию площади ворот, и Луценко точно пробил головой. Не зря для Луценко Саранск — удачный город, именно в составе «Мордовии» он провел свой лучший сезон в карьере, забив 10 голов в премьер-лиге.

Других явных голевых моментов в первом тайме не было. «Арсенал» играл максимально рационально, внимательно охраняя победный счет. В перерыве Александр Григорян сделал две замены, пытаясь спасти игру, но первый опасный момент снова был у ворот «Тамбова»: Лесовой должен был решать исход встречи, но не попал в дальний угол. Номинальные хозяева несколько раз были близки к тому, чтобы забить ответный мяч, но команде Григоряна не хватало либо удачи, либо точности. Лучший момент был у Ойеволе, который пяткой едва не переправил мяч в ворота, но «Арсенал» спас Альварес.

Во время загрузки произошла ошибка.

Цифра

4185 зрителей посетили матч на 40-тысячной «Мордовия Арене».

Цитаты

Александр Григорян, главный тренер «Тамбова»:

— Почему заявка нашей команды появилась за день до матча? Я об этом впервые слышу. Сейчас будем общаться с пресс-службой… Игра ничейная. Надо признать, что она была худшей в исполнении «Тамбова» за все четыре тура.

Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:

— Мы в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, чувствует кто-то недомогание, есть ли какие-то проблемы — вопросов не было. Молчали, делали свою работу. ​.

Тамбов
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал Т
Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 16:30 (МСК UTC+3)Мордовия Арена, 4185 зрителей
Главные тренеры
Александр ГригорянИгорь Черевченко
Голы
Евгений Луценко(Виктор Альварес)13′
Составы команд
88Гиорги Шелия
36Михаил Левашов
3Гурам Тетрашвили
90′
9Кирилл Комбаров
30Сослан Таказов
21Виктор Альварес
27Седрик Гогуа
6Максим Беляев
58Адессойе Ойеволе
25′
71Александр Денисов
42′
25Павел Карасев
27Александр Ломовицкий
50′
92Валерий Чуперка
53′
22Даниил Лесовой
14Хызыр Аппаев
65′
20Горан Чаушич
8Антон Килин
46′
23Игорь Горбатенко
11Бенито
70Георгий Костадинов
99Иван Маркелов
46′
48Евгений Луценко
84′
23Данил Кленкин
30Александру Тудорие
77Михаил Костюков
70′
19Мохамед Конате
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
1Голевые моменты2
8Удары (всего)6
2Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
4Угловые1
15Фолы23
3Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяМаксим Гаврилин(Россия, Владимир)
Боковой судьяАлексей Стипиди(Россия, Краснодар)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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