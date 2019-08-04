«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч
«Канониры» одержали победу в гостях (1:0).
«Канониры» одержали победу в гостях (1:0).
Для «Арсенала» последние полторы недели вышли тяжкими и физически, и морально. За это время туляки успели дважды проиграть «Нефтчи», с позором вылетев из Лиги Европы, а еще и уступить дома «Ростову». Нагрузка на «канониров» вышла серьезной: у Игоря Черевченко нет возможности проводить серьезную ротацию, и многие футболисты были вынуждены отыграть во всех трех матчах.
Но даже без своих лидеров гости смогли взять игру под контроль на первых минутах матча, и своего «Арсенал» добился достаточно быстро. Альварес, слабо смотревшийся в матчах с «Нефтчи», точно навесил на линию площади ворот, и Луценко точно пробил головой. Не зря для Луценко Саранск — удачный город, именно в составе «Мордовии» он провел свой лучший сезон в карьере, забив 10 голов в
Других явных голевых моментов в первом тайме не было. «Арсенал» играл максимально рационально, внимательно охраняя победный счет. В перерыве Александр Григорян сделал две замены, пытаясь спасти игру, но первый опасный момент снова был у ворот «Тамбова»: Лесовой должен был решать исход встречи, но не попал в дальний угол. Номинальные хозяева несколько раз были близки к тому, чтобы забить ответный мяч, но команде Григоряна не хватало либо удачи, либо точности. Лучший момент был у Ойеволе, который пяткой едва не переправил мяч в ворота, но «Арсенал» спас Альварес.
4185 зрителей посетили матч на 40-тысячной «Мордовия Арене».
Александр Григорян, главный тренер «Тамбова»:
— Почему заявка нашей команды появилась за день до матча? Я об этом впервые слышу. Сейчас будем общаться с
Игорь Черевченко, главный тренер «Арсенала»:
— Мы в перерыве разговаривали с игроками по поводу того, чувствует
|Александр Григорян
|Игорь Черевченко
|Евгений Луценко(Виктор Альварес)
|13′
|88
|Гиорги Шелия
|36
|Михаил Левашов
|3
|Гурам Тетрашвили
90′
|9
|Кирилл Комбаров
|30
|Сослан Таказов
|21
|Виктор Альварес
|27
|Седрик Гогуа
|6
|Максим Беляев
|58
|Адессойе Ойеволе
25′
|71
|Александр Денисов
42′
|25
|Павел Карасев
|27
|Александр Ломовицкий
50′
|92
|Валерий Чуперка
53′
|22
|Даниил Лесовой
|14
|Хызыр Аппаев
65′
|20
|Горан Чаушич
|8
|Антон Килин
46′
|23
|Игорь Горбатенко
|11
|Бенито
|70
|Георгий Костадинов
|99
|Иван Маркелов
46′
|48
|Евгений Луценко
84′
|23
|Данил Кленкин
|30
|Александру Тудорие
|77
|Михаил Костюков
70′
|19
|Мохамед Конате
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|15
|Фолы
|23
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди(Россия, Краснодар)