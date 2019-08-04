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21:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сочи» — «Уфа»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Сочи» и «Уфы» определились с составами на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

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«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Миладинович, Калугин, Маргасов, Цаллагов, Песегов, Казаев, Мостовой, Полоз.

Запасные: Фролов, Заболотный Шакуро, Обухов, Почивалин, Померко, Лагатор, Юрганов, Бахтияров, Карапетян.

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Сухов, Алиев, Карп, Фомин, Тилль, Козлов, Слай.

Запасные: Чернов, Шафинский, Аликин, Ванек, Бизяк, Гиоргобиани, Голубев, Емельянов, Кротов.

Матч «Сочи» — «Уфа» состоится сегодня, 4 августа, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 21:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород).

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