«Сочи» — «Уфа»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Матч «Сочи» — «Уфа» состоится сегодня, 4 августа, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 21:30 мск.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли ассистентов выступят Егор Болховитин (Ленинградская область) и Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург). Резервный арбитр — Михаил Вилков (Нижний Новгород).