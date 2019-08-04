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21:38 (мск), источник: Sport24

Скаут «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего ЦСКА Чалова

Скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Килибарда, присутствующий на матче 4-го тура российской Премьер-лиги между «Рубином» и ЦСКА, не стал комментировать свою работу, но высказался в отношении нападающего армейцев Федора Чалова.

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Источник: Sport24

«Я не комментирую свою работу. Чалов? Хороший футболист. Если это игрок сборной России, значит, у него есть потенциал», — сказал агент в беседе с корреспондентами Sport24 Данилой Игнатовым и Владиславом Флегонтовым.

Ранее футбольный агент Шандор Варга сообщил, что за российским нападающим следят английские клубы.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Центральный, 20791 зритель
Главные тренеры
Роман ШароновВиктор Гончаренко
Голы
Федор Чалов(Мариу Фернандес)41′
Составы команд
22Юрий Дюпин
35Игорь Акинфеев
33Олег Данченко
23Хердур Магнуссон
69Данил Степанов
31Звонимир Шарлия
5Филип Уремович
76′
2Мариу Фернандес
80Егор Сорокин
98Иван Обляков
66′
7Вячеслав Подберезкин
85′
8Никола Влашич
10Игорь Коновалов
9Федор Чалов
8Видар Ерн Кьяртанссон
7Ильзат Ахметов
50′
11Зураб Давиташвили
78Игорь Дивеев
46′
18Павел Могилевец
65′
14Кирилл Набабкин
70Николай Кипиани
17Арнор Сигурдссон
68′
26Бека Микелтадзе
60′81′
29Яка Бийол
20Евгений Марков
25Кристиян Бистрович
64′89′
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
11Удары (всего)8
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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