ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче Российской премьер-лиги

Источник: РИА "Новости"

Единственный гол после передачи Марио Фернандеса забил Федор Чалов (41-я минута), признанный лучшим игроком матча. На 60-й минуте грузинский нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе получил желтую карточку, которая стала для него первой в составе казанского клуба. На 65-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник «Рубина» Павел Могилевец, вместо него на поле вышел полузащитник Николай Кипиани, который дебютировал в РПЛ. Забитый мяч стал для 21-летнего Чалова вторым в текущим сезоне и 29-м в матчах чемпионата России.

«Рубин» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. ЦСКА довел победную серию до трех матчей, последний раз они потеряли очки в гостевом матче первого тура против «Крыльев Советов» (0:2).

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Последний раз на стадионе «Центральный» команды встречались 4 августа 2013 года (0:0). За последние пять сезонов чемпионата России ЦСКА в третий раз одерживает победу в Казани со счетом 1:0, все три раза футболисты московского клуба забивали победный мяч в первом тайме. «Рубин» и ЦСКА встречались в 41-й раз в истории, на счету московского клуба 23 победы, 11 раз сильнее оказывались футболисты казанского клуба, еще семь поединков завершились вничью.

В турнирной таблице после четырех туров ЦСКА поднялся на вторую строчку, имея в активе девять очков. «Рубин» расположился на четвертом месте, набрав семь очков.