ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче Российской премьер-лиги
ТАСС, 4 августа. Футболисты ЦСКА победили казанский «Рубин» со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура Российской
ТАСС, 4 августа. Футболисты ЦСКА победили казанский «Рубин» со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура Российской
Единственный гол после передачи Марио Фернандеса забил Федор Чалов (41-я минута), признанный лучшим игроком матча. На 60-й минуте грузинский нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе получил желтую карточку, которая стала для него первой в составе казанского клуба. На 65-й минуте
«Рубин» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. ЦСКА довел победную серию до трех матчей, последний раз они потеряли очки в гостевом матче первого тура против «Крыльев Советов» (0:2).
Последний раз на стадионе «Центральный» команды встречались 4 августа 2013 года (0:0). За последние пять сезонов чемпионата России ЦСКА в третий раз одерживает победу в Казани со счетом 1:0, все три раза футболисты московского клуба забивали победный мяч в первом тайме. «Рубин» и ЦСКА встречались в 41-й раз в истории, на счету московского клуба 23 победы, 11 раз сильнее оказывались футболисты казанского клуба, еще семь поединков завершились вничью.
В турнирной таблице после четырех туров ЦСКА поднялся на вторую строчку, имея в активе девять очков. «Рубин» расположился на четвертом месте, набрав семь очков.
В пятом туре «Рубин» на выезде сыграет с «Краснодаром», матч пройдет 10 августа. ЦСКА днем позже дома примет «Сочи».
|Роман Шаронов
|Виктор Гончаренко
|Федор Чалов(Мариу Фернандес)
|41′
|22
|Юрий Дюпин
|35
|Игорь Акинфеев
|33
|Олег Данченко
|23
|Хердур Магнуссон
|69
|Данил Степанов
|31
|Звонимир Шарлия
|5
|Филип Уремович
76′
|2
|Мариу Фернандес
|80
|Егор Сорокин
|98
|Иван Обляков
66′
|7
|Вячеслав Подберезкин
85′
|8
|Никола Влашич
|10
|Игорь Коновалов
|9
|Федор Чалов
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|7
|Ильзат Ахметов
50′
|11
|Зураб Давиташвили
|78
|Игорь Дивеев
46′
|18
|Павел Могилевец
65′
|14
|Кирилл Набабкин
|70
|Николай Кипиани
|17
|Арнор Сигурдссон
68′
|26
|Бека Микелтадзе
60′81′
|29
|Яка Бийол
|20
|Евгений Марков
|25
|Кристиян Бистрович
64′89′
|20
|Константин Кучаев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|3
|11
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)