Текущие события
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Сочи
Уфа
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
ЦСКА
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Торпедо М
Армавир
21
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Арсенал Т
01
Футбол. Премьер-лига
3.08
Зенит
Краснодар
11
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат
Оренбург
Все события
Фоторепортажи
8Презентация новичков в «Спартаке»
10ФернандOFF. Еще один чемпион России ушел из «Спартака»
21:09 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА одержал победу над «Рубином» в матче Российской премьер-лиги

ТАСС, 4 августа. Футболисты ЦСКА победили казанский «Рубин» со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на резервной арене казанского клуба — стадионе «Центральный» в присутствии 20791 зрителя.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Единственный гол после передачи Марио Фернандеса забил Федор Чалов (41-я минута), признанный лучшим игроком матча. На 60-й минуте грузинский нападающий «Рубина» Бека Микелтадзе получил желтую карточку, которая стала для него первой в составе казанского клуба. На 65-й минуте из-за повреждения поле покинул полузащитник «Рубина» Павел Могилевец, вместо него на поле вышел полузащитник Николай Кипиани, который дебютировал в РПЛ. Забитый мяч стал для 21-летнего Чалова вторым в текущим сезоне и 29-м в матчах чемпионата России.

«Рубин» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ. ЦСКА довел победную серию до трех матчей, последний раз они потеряли очки в гостевом матче первого тура против «Крыльев Советов» (0:2).

Читайте также
В РПЛ крутое трансферное окно. Так много клубы из России не тратили уже 6 лет

Последний раз на стадионе «Центральный» команды встречались 4 августа 2013 года (0:0). За последние пять сезонов чемпионата России ЦСКА в третий раз одерживает победу в Казани со счетом 1:0, все три раза футболисты московского клуба забивали победный мяч в первом тайме. «Рубин» и ЦСКА встречались в 41-й раз в истории, на счету московского клуба 23 победы, 11 раз сильнее оказывались футболисты казанского клуба, еще семь поединков завершились вничью.

В турнирной таблице после четырех туров ЦСКА поднялся на вторую строчку, имея в активе девять очков. «Рубин» расположился на четвертом месте, набрав семь очков.

В пятом туре «Рубин» на выезде сыграет с «Краснодаром», матч пройдет 10 августа. ЦСКА днем позже дома примет «Сочи».

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Центральный, 20791 зритель
Главные тренеры
Роман ШароновВиктор Гончаренко
Голы
Федор Чалов(Мариу Фернандес)41′
Составы команд
22Юрий Дюпин
35Игорь Акинфеев
33Олег Данченко
23Хердур Магнуссон
69Данил Степанов
31Звонимир Шарлия
5Филип Уремович
76′
2Мариу Фернандес
80Егор Сорокин
98Иван Обляков
66′
7Вячеслав Подберезкин
85′
8Никола Влашич
10Игорь Коновалов
9Федор Чалов
8Видар Ерн Кьяртанссон
7Ильзат Ахметов
50′
11Зураб Давиташвили
78Игорь Дивеев
46′
18Павел Могилевец
65′
14Кирилл Набабкин
70Николай Кипиани
17Арнор Сигурдссон
68′
26Бека Микелтадзе
60′81′
29Яка Бийол
20Евгений Марков
25Кристиян Бистрович
64′89′
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
11Удары (всего)8
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Футбольное чудо от Фернандеса и Чалова. ЦСКА выиграл в Казани
Зинченко забил в серии пенальти и выиграл Суперкубок Англии
Хэмилтон оказался хитрее. Итоги Гран-при Венгрии
Над Неймаром все смеются. Его вытолкнули с командного фото «ПСЖ»
«Арсенал» победил без лидеров. «Тамбов» провел худший матч
«Сочи» принимает «Уфу» в матче РПЛ (трансляция)
Скаут «Манчестер Юнайтед» оценил игру нападающего ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь