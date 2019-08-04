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4 августа, источник: Спорт-Экспресс

Футбольное чудо от Фернандеса и Чалова. ЦСКА выиграл в Казани

«Рубин» потерпел первое в сезоне поражение, а победу армейцам принес красивейший гол.

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Источник: Спорт-Экспресс

Казань пошла на футбол

Лучшие цифры «Рубина» — даже не 7 очков после трех стартовых туров, а две с половиной тысячи билетов, оставшихся в продаже за три часа до начала матча с ЦСКА. За нынешних казанцев с их открытостью, небанальными шагами в медиапространстве и нескучным футболом болельщик голосует ногами. Игра, которую прививает команде Роман Шаронов, настолько интересна зрителю, что желание посмотреть на «Рубин» с трибуны перевешивает комфорт, по уровню которого видавший виды «Центральный» заметно уступает принимавшей матчи ЧМ-2018 «Казань Арене».

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Армейцы, как сильный соперник, свой вклад в воскресную посещаемость тоже внесли, но ведь и на «Ахмате» — да еще и в будний день — казанцы собрали 11 тысяч зрителей. Почти столько же, сколько суммарно на двух заключительных домашних матчах прошлого сезона против «Анжи» и «Оренбурга». Правда, к нынешнему интересу — а на матче были и представители хоккейного «Ак Барса» во главе с Дмитрием Квартальновым — не все оказались готовы. К стартовому свистку на заполнившихся позже трибунах хватало свободных мест. Те же, кто успел вовремя, не обнаружили в стартовом составе заболевшего Кварацхелию. В стартовом составе его сменил другой грузинский футболист Микелтадзе, забивший победный гол в ворота «Динамо».

Как в Бразилии

Не игравший на «Центральном» ровно шесть лет ЦСКА в дебюте смотрелся активнее, быстро переходя в атаку и интересно комбинируя на подступах к штрафной. Правда, большинство ударов блокировалось, и первым Дюпина проверил Сигурдссон, получивший пространство после перехвата в центральной зоне. Акинфеев же долгое время оставался без работы. В большей степени благодаря работе защитников, которым было не до скуки. Особенно тем игрокам красно-синих, которым приходилось сдерживать уже заслужившего репутацию одного из самых ярких дриблеров РПЛ Давиташвили.

Возвращение Виктора Гончаренко к схеме с тремя центральными защитниками пошло команде на пользу.

Казанцы, напротив, в этом сезоне сократили число игроков обороны, пропустив за три тура лишь один мяч. И все же до сравнения со швейцарскими часами защите «Рубина» еще далеко. Чем сильнее становилось давление ЦСКА, тем очевиднее это становилось. Когда Бистрович классным пасом среагировал на движение Чалова за спины соперникам, неминуемый гол отменил успевший подставить ногу Степанов.

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Затем Фернандес после диагонали Магнуссона выложил мяч находившемуся напротив ворот Сигурдссону. Здесь уже бесподобно сыграл Дюпин, но, в конце концов, капитулировал и лучший игрок июля по оценкам «СЭ». Голевая атака ЦСКА своей красотой завораживала, за что стоит отдельно поблагодарить Фернандеса. Мариу несколькими движениями напомнил: наличие паспорта гражданина РФ не отменяет того, что он бразилец. Приняв на грудь передачу Влашича, защитник перебросил Давиташвили, потом, жонглируя мячом, приблизился к штрафной, и выдал пас Чалову. Федор не просто не испортил эту красоту, а добавил на картину свой штрих в виде удара с лета в ближний верхний угол.

ЦСКА заставили защищаться

Перевес ЦСКА по итогам первого тайма смотрелся логично, а после перерыва было интересно посмотреть, как проявит себя в сложной ситуации «Рубин». С «Локомотивом» казанцы отыгрались ближе к концу игры. Здесь могли добиться успеха гораздо раньше. Один раз мяч пролетел через площадь армейских ворот, где Подберезкин не смог подправить его пяткой, а удар набегавшего на дальнюю штангу Микелтадзе заблокировал Магнуссон. Практически сразу ускользнувший от защитников Кьяртанссон перебросил мяч через Акинфеева, но пробить по опустевшим воротам исландцу не позволил исправивший собственную ошибку Шарлия.

Гончаренко, в перерыве поменявший Дивеева на Набабкина, отреагировал на перемены в игре еще одной заменой. Мощный Бийол был гостям нужнее грешившего в завершении браком Сигурдссона. «Рубин» же продолжал давить, даже потеряв получившего травму Могилевца. В концовке Шаронов поставил на связку двух мощных форвардов, бросив в бой Маркова. Не сработало, но это тот случай, когда поражение можно назвать оптимистичным. Этот «Рубин» только строится, и у него есть все шансы пойти по пути начавшего перестройку год назад ЦСКА.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Центральный, 20791 зритель
Главные тренеры
Роман ШароновВиктор Гончаренко
Голы
Федор Чалов(Мариу Фернандес)41′
Составы команд
22Юрий Дюпин
35Игорь Акинфеев
33Олег Данченко
23Хердур Магнуссон
69Данил Степанов
31Звонимир Шарлия
5Филип Уремович
76′
2Мариу Фернандес
80Егор Сорокин
98Иван Обляков
66′
7Вячеслав Подберезкин
85′
8Никола Влашич
10Игорь Коновалов
9Федор Чалов
8Видар Ерн Кьяртанссон
7Ильзат Ахметов
50′
11Зураб Давиташвили
78Игорь Дивеев
46′
18Павел Могилевец
65′
14Кирилл Набабкин
70Николай Кипиани
17Арнор Сигурдссон
68′
26Бека Микелтадзе
60′81′
29Яка Бийол
20Евгений Марков
25Кристиян Бистрович
64′89′
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
1Голевые моменты3
11Удары (всего)8
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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