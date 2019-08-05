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01:04 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встречу, которая прошла на стадионе «Фишт», посетило 11 103 зрителя.

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В стартовом составе «Сочи» дебютировал голкипер Сослан Джанаев. Первый символический удар в матче нанес защитник сборной России по хоккею и санкт-петербургского СКА Артем Зуб. Лучших игроком матча был признан защитник «Сочи» Иван Миладинович.

«Сочи» набрал первое очко в премьер-лиге. Дебютант высшего дивизиона проиграл на старте чемпионата три матча. При этом сочинский клуб по-прежнему не забил ни одного гола.

В турнирной таблице «Уфа» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Сочи» идет на 15-м месте.

В пятом туре «Сочи» на выезде сыграет с московским ЦСКА 11 августа. «Уфа» в тот же день в гостях встретится с тульским «Арсеналом».

Сочи
0:0
Первый тайм: 0:0
Уфа
Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Фишт, 11100 зрителей
Главные тренеры
Александр ТочилинВадим Евсеев
Составы команд
35Сослан Джанаев
31Александр Беленов
90+1′
26Никита Калугин
15Александр Пуцко
34Тимофей Маргасов
27Йонуц Неделчару
13Федор Кудряшов
19′
55Джемал Табидзе
25Иван Новосельцев
33Александр Сухов
45Иван Миладинович
41′
77Азер Алиев
17Андрей Мостовой
8Кэтэлин Карп
15Ибрагим Цаллагов
74Даниил Фомин
73′
55Ян Казаев
85′
10Оливье Тилль
86′
94Душан Лагатор
22Артем Голубев
7Евгений Песегов
62′
44Силвестр Игбун
71′
87Александр Карапетян
17Николай Гиоргобиани
77Дмитрий Полоз
83′
99Андрей Козлов
78′
11Владимир Обухов
11Ловро Бизяк
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты2
5Удары (всего)5
1Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
12Фолы17
2Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Сухой(Россия, Люберцы)
Боковой судьяАндрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяЕгор Болховитин(Россия, Ленинградская область)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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