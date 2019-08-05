«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В стартовом составе «Сочи» дебютировал голкипер Сослан Джанаев. Первый символический удар в матче нанес защитник сборной России по хоккею и санкт-петербургского СКА Артем Зуб. Лучших игроком матча был признан защитник «Сочи» Иван Миладинович.

«Сочи» набрал первое очко в премьер-лиге. Дебютант высшего дивизиона проиграл на старте чемпионата три матча. При этом сочинский клуб по-прежнему не забил ни одного гола.

В турнирной таблице «Уфа» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Сочи» идет на 15-м месте.