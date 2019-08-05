«Сочи» и «Уфа» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура Российской
ТАСС, 4 августа. Футбольный клуб «Сочи» сыграл вничью с «Уфой» со счетом 0:0 в домашнем матче четвертого тура Российской
В стартовом составе «Сочи» дебютировал голкипер Сослан Джанаев. Первый символический удар в матче нанес защитник сборной России по хоккею и
«Сочи» набрал первое очко в
В турнирной таблице «Уфа» занимает 11-е место, набрав четыре очка. «Сочи» идет на 15-м месте.
В пятом туре «Сочи» на выезде сыграет с московским ЦСКА 11 августа. «Уфа» в тот же день в гостях встретится с тульским «Арсеналом».
|Александр Точилин
|Вадим Евсеев
|35
|Сослан Джанаев
|31
|Александр Беленов
90+1′
|26
|Никита Калугин
|15
|Александр Пуцко
|34
|Тимофей Маргасов
|27
|Йонуц Неделчару
|13
|Федор Кудряшов
19′
|55
|Джемал Табидзе
|25
|Иван Новосельцев
|33
|Александр Сухов
|45
|Иван Миладинович
41′
|77
|Азер Алиев
|17
|Андрей Мостовой
|8
|Кэтэлин Карп
|15
|Ибрагим Цаллагов
|74
|Даниил Фомин
73′
|55
|Ян Казаев
85′
|10
|Оливье Тилль
86′
|94
|Душан Лагатор
|22
|Артем Голубев
|7
|Евгений Песегов
62′
|44
|Силвестр Игбун
71′
|87
|Александр Карапетян
|17
|Николай Гиоргобиани
|77
|Дмитрий Полоз
83′
|99
|Андрей Козлов
78′
|11
|Владимир Обухов
|11
|Ловро Бизяк
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|5
|Удары (всего)
|5
|1
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|12
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Сухой(Россия, Люберцы)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Егор Болховитин(Россия, Ленинградская область)