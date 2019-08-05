Авен: Федун — святой человек для «Спартака». Его трудно критиковать, но надо

«Главная проблема “Спартака” — управление клубом. Не тренер, не спортивный директор, а в целом управление всей структурой. Это Федун и партнёры. Безусловно, нужно быть благодарным Федуну, который ужасно переживает, болеет за “Спартак”. Он сделал очень многое, сохранил команду, поддержал, когда она могла рухнуть. Он построил стадион, о котором мечтали поколения болельщиков, потратил колоссальные деньги. В каком-то смысле для “Спартака” Федун — святой человек, поэтому очень трудно его критиковать. Но делать это надо», — приводятся слова Авена на сайте телеканала «Матч».