Авен: Федун — святой человек для «Спартака». Его трудно критиковать, но надо
Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился мыслями о проблемах в управлении клубом, а также выразил мнение, что владельца
Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен поделился мыслями о проблемах в управлении клубом, а также выразил мнение, что владельца
«Главная проблема “Спартака” — управление клубом. Не тренер, не спортивный директор, а в целом управление всей структурой. Это Федун и партнёры. Безусловно, нужно быть благодарным Федуну, который ужасно переживает, болеет за “Спартак”. Он сделал очень многое, сохранил команду, поддержал, когда она могла рухнуть. Он построил стадион, о котором мечтали поколения болельщиков, потратил колоссальные деньги. В