За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина»
(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина», сообщили в
(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина», сообщили в
«Во время подготовки и проведения матча в отделы полиции Казани доставили девять человек: троих — за нарушение порядка размещения наружной информации, еще четверых — за мелкое хулиганство. Один из задержанных нарушил запрет на посещение соревнований, а еще один — демонстрировал запрещенную символику», — рассказали в полиции.
Как стало известно агентству, четверо задержанных за мелкоехулиганство разжигали файеры на улицах Казани. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей.
В МВД по РТ отметили, что всего во время матча на стадионе присутствовали более 20 тысяч зрителей, а охрану общественного порядка обеспечивали более двух тысяч полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных организаций.
Смотрите также: ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
|Роман Шаронов
|Виктор Гончаренко
|Федор Чалов(Мариу Фернандес)
|41′
|22
|Юрий Дюпин
|35
|Игорь Акинфеев
|33
|Олег Данченко
|23
|Хердур Магнуссон
|69
|Данил Степанов
|31
|Звонимир Шарлия
|5
|Филип Уремович
76′
|2
|Мариу Фернандес
|80
|Егор Сорокин
|98
|Иван Обляков
66′
|7
|Вячеслав Подберезкин
85′
|8
|Никола Влашич
|10
|Игорь Коновалов
|9
|Федор Чалов
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|7
|Ильзат Ахметов
50′
|11
|Зураб Давиташвили
|78
|Игорь Дивеев
45′
|18
|Павел Могилевец
65′
|14
|Кирилл Набабкин
|70
|Николай Кипиани
|17
|Арнор Сигурдссон
68′
|26
|Бека Микелтадзе
60′81′
|29
|Яка Бийол
|20
|Евгений Марков
|25
|Кристиян Бистрович
64′89′
|20
|Константин Кучаев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)