За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина»

Источник: РИА "Новости"

«Во время подготовки и проведения матча в отделы полиции Казани доставили девять человек: троих — за нарушение порядка размещения наружной информации, еще четверых — за мелкое хулиганство. Один из задержанных нарушил запрет на посещение соревнований, а еще один — демонстрировал запрещенную символику», — рассказали в полиции.

Как стало известно агентству, четверо задержанных за мелкоехулиганство разжигали файеры на улицах Казани. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей.

В МВД по РТ отметили, что всего во время матча на стадионе присутствовали более 20 тысяч зрителей, а охрану общественного порядка обеспечивали более двух тысяч полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных организаций.

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