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10:53 (мск), источник: ИА Татар-информ

За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина»

(Казань, 5 августа, «Татар-информ»). За нарушение порядка в Казани задержаны восемь болельщиков ЦСКА и один болельщик «Рубина», сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

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Источник: РИА "Новости"

«Во время подготовки и проведения матча в отделы полиции Казани доставили девять человек: троих — за нарушение порядка размещения наружной информации, еще четверых — за мелкое хулиганство. Один из задержанных нарушил запрет на посещение соревнований, а еще один — демонстрировал запрещенную символику», — рассказали в полиции.

Как стало известно агентству, четверо задержанных за мелкоехулиганство разжигали файеры на улицах Казани. Каждого из них оштрафовали на тысячу рублей.

В МВД по РТ отметили, что всего во время матча на стадионе присутствовали более 20 тысяч зрителей, а охрану общественного порядка обеспечивали более двух тысяч полицейских, росгвардейцев и сотрудников частных охранных организаций.

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Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Центральный, 20791 зритель
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65′
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70Николай Кипиани
17Арнор Сигурдссон
68′
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60′81′
29Яка Бийол
20Евгений Марков
25Кристиян Бистрович
64′89′
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
10Удары (всего)8
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
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  • Двойная замена
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