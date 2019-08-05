Красно-белая революция. Почему и как этим летом изменился «Спартак»

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С момента первого за 16 лет чемпионства «Спартака» прошло чуть больше двух лет, но от золотого состава осталось всего восемь игроков. За это время руководство клуба уволило главного тренера Массимо Карреру, а также рассталось сразу с десятью футболистами, которые внесли весомый вклад в чемпионство-2016/17.

От чемпионства до перезагрузки за два года

После победы в чемпионате России «Спартак» не сумел удержаться на вершине, допустил осечку в концовке сезона-2017/18 и не смог напрямую попасть в Лигу чемпионов. Последовавший за этим вылет от греческого ПАОКа в квалификации главного еврокубка ударил по доходам клуба — за участие в групповой стадии Лиги Европы в сезоне-2018/19 гарантированная сумма призовых была на €12,63 млн меньше, чем в Лиге чемпионов. Клубу пришлось продать в испанскую «Севилью» за €20 млн (здесь и далее суммы — по данным специализированного портала Transfermarkt.de — прим. ТАСС) свою главную звезду Квинси Промеса. Параллельно с не самыми удачными результатами обострились отношения между Каррерой и капитаном команды Денисом Глушаковым. После увольнения итальянца фанаты обвинили полузащитника в «сливе» тренера и стали требовать его ухода из клуба.

Пришедший на смену Каррере Олег Кононов называл одной из целей возвращение команде спартаковского стиля игры, но пока не преуспел в этом. Несмотря на то что «Спартак» собирался играть в атакующий футбол, зимой 2019-го были расторгнуты контракты с креативщиками Романом Еременко и Ивелином Поповым. Тогда же команду покинул воспитанник академии Александр Самедов, который большую часть карьеры провел в других московских командах, но завершить ее хотел в родном клубе.

Весной этого года кардинальных улучшений в игре «Спартака» не наблюдалось, а после поражения в Туле от «Арсенала» (0:3) на внеочередном заседании совета директоров клуба в конце апреля вице-президент и гендиректор клуба Наиль Измайлов, а также спортивный директор Сергей Родионов объявили об уходе с занимаемых должностей после завершения сезона.

По итогам того же совета директоров Кононов получил поддержку от руководства клуба, которое сделало важное заявление: «Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны». После такого заявления не стало сюрпризом, что летом 2019 года красно-белые расстались сразу с шестью чемпионами-2016/17.

«Старикам» тут не место

Руководство клуба приняло решение досрочно расторгнуть контракты с 32-летними защитниками Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти. Соглашения действовали до лета 2020 года, но оба игрока уже давно не приносили команде реальной пользы. Первый в прошлом сезоне до зимней паузы был практически безальтернативен на позиции слева в обороне, но как только был приобретен бразилец Айртон, сразу же отправился на скамейку запасных, а второй в одном только прошлом сезоне из-за различных травм в общей сложности пропустил 13 матчей.

Ситуация с 32-летним же Денисом Глушаковым является особенной. Полузащитник уже на протяжении двух лет безуспешно пытается выйти на уровень игры, которую он показывал в чемпионском для «Спартака» сезоне. Причин для этого сразу несколько — это и старение организма, и негативный фон вокруг его имени, связанный с акциями фанатов и помноженный на бракоразводный процесс. В таких условиях было сложно сосредоточиться на футболе, но, возможно, в грозненском «Ахмате» у Глушакова получится перезапустить карьеру.

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Рыночная модель в действии

Продажу полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша в китайский «Бэйцзин Гоань» и португальский «Порту» соответственно можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, команда потеряла системообразующих игроков, на которых в стартовавшем сезоне рассчитывал тренерский штаб. С другой — центральный хавбек не всегда показывал свой максимум и его действия порой шли во вред команде. Так что предложение из Китая было своевременным — через год даже в этой стране не были бы готовы заплатить за не самого звездного игрока €15 млн (на €2,5 млн больше, чем потратил на него «Спартак» — прим. ТАСС).

С форвардом из Кабо-Верде ситуация похожа. Да, Зе Луиш на протяжении четырех сезонов выступал за красно-белых — возможно, не всегда ярко, но очень полезно. При этом он был подвержен травмам — пропустил почти восемь игровых месяцев. Так что когда пришло предложение от «Порту», «Спартак» сумел договориться до суммы отступных в размере €8,5 млн (в 2015-м красно-белые заплатили за него на €2 млн меньше).

Также этим летом «Спартак» попрощался с полузащитником Софьяном Ханни, за полтора года так и не сумевшим вписаться в командную игру, и нападающим Луисом Адриано, который как минимум год не показывает и половины своего потенциала. Первый за все время в чемпионате России выдал несколько ярких отрезков, но не более. Поэтому когда возникло предложение от катарской «Аль-Гарафы» на €8 млн, отказываться не стоило. За бразильца клуб получил от «Палмейраса» всего €1 млн, но с учетом того, что его контракт со «Спартаком» действовал еще год, это лето было последним шансом заработать хоть что-то на талантливом, но нестабильном игроке.

Айнц, цвай, драй…

Впервые за долгое время «Спартак» стал хедлайнером межсезонья. Владелец клуба Леонид Федун приучил болельщиков к бережливости, порой граничащей со скупостью, а без больших трат привезти игроков с большими именами в РПЛ — та еще задача. Но этим летом красно-белые грамотно вложили вырученные после продажи своих лидеров деньги и приобрели высококлассных игроков.

Начать, безусловно, стоит с Андре Шюррле, взятого в аренду с правом выкупа у дортмундской «Боруссии». Появление таких футболистов в России — это всегда событие. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, причем в бундестим был далеко не на последних ролях. На данный момент он лучший бомбардир из тех, кто не объявлял о завершении карьеры в сборной, при этом ему всего-то 28 лет.

Немец разносторонен — может сыграть на левом фланге в полузащите и в центре нападения. Он техничен и вынослив, но особенно выделяются его тактическая подготовка, поставленный удар и чтение игры. С другой стороны, проблем у него тоже в избытке. В свое время его замучили травмы, из-за чего последние несколько лет он играет неважно. Кроме того, для игрока столь высокого класса у него достаточно скромные навыки ассистента. И пусть вас не смущает голевой пас в его исполнении в финале чемпионата мира — в большинстве случаев Шюррле пробьет сам, нежели сделает передачу партнеру.

Конечно, в «Спартаке» рассчитывают, что аренда Шюррле станет для клуба удачной имиджевой историей.

По этому случаю пресс-служба «Спартака», ранее не блиставшая креативом, даже сделала небольшой анонсирующий видеоролик под песню Sonne немецкой рок-группы Rammstein. Болельщикам «Спартака» остается надеяться, что набравший форму Шюррле последует примеру героя хита начала 2000-х и своей игрой будет класть соперников на лопатки.

Для глубины состава красно-белые приобрели у «Ростова» 26-летнего полузащитника сборной России Резиуана Мирзова. Вероятнее всего, именно он будет подменять Шюррле на левом фланге полузащиты. Прошлый сезон Мирзов провел в аренде в тульском «Арсенале» и в первом же матче за клуб забил… «Спартаку». Новичок красно-белых очень быстр, любит возиться с мячом, держать на себе по несколько игроков соперника. При этом Мирзова сложно назвать командным игроком, он практически не замечает партнеров и предпочитает все делать сам. По иронии судьбы, Мирзов и Шюррле сейчас не в лучшей форме из-за скомканной предсезонки, так что болельщикам нужно запастись терпением.

Красно-белый Джордан

На осиротевшую после ухода Зе Луиша и Луиса Адриано позицию форварда приехали 22-летние Эсекьель Понсе из Аргентины и швед Йордан Ларссон — сын известного в прошлом футболиста «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Права на Понсе принадлежали итальянской «Роме», за которую он не сыграл ни одного официального матча. В прошлом сезоне его арендовал греческий АЕК, и там дела шли куда лучше: 43 матча во всех турнирах, 21 гол и четыре результативные передачи. Эксперты отмечают, что аргентинец хорош в игре головой, при этом он достаточно быстр и техничен, чтобы в одиночку протащить мяч к чужим воротам. Однако пока дела у Понсе в «Спартаке» идут неважно (4 матча, 0 голов). А в последней игре против «Динамо» он получил прямую красную карточку за грубый фол на вратаре соперника, и теперь ему грозит дисквалификация на несколько встреч.

Вероятно, теперь он уступит место в основе Ларссону. В отличие от Понсе он не может похвастаться мощными клубами в своем резюме. До «Спартака» форвард выступал за шведские «Хельсингборг» и «Норрчепинг», а также нидерландский НЕК. На момент перехода в «Спартак» Йордан возглавлял гонку бомбардиров чемпионата Швеции, забив 11 мячей в 16 матчах за «Норрчепинг».

На представлении новичков Ларссон сообщил, что его назвали в честь легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана и предпочитает, чтобы его называли Джорданом, а не Йорданом, как принято в шведской транскрипции.

Ларссон-младший — левша, а это значит, что его можно эффективно использовать как в центре нападения, так и на позиции правого крайнего форварда. А еще у этого парня все в порядке с дальним ударом, и в этом он, кстати, даже превосходит шестикратного чемпиона НБА, ведь Майкл издали бросал так себе.

В Россию прилетел новый Гус

Еще одним новичком москвичей в ближайшее время станет 21-летний атакующий полузащитник из Нидерландов Гус Тил. О трансфере еще не объявлено официально, но генеральный директор красно-белых Томас Цорн сообщил, что игрок уже побывал на матче с «Динамо», где успел познакомиться с командой и главным тренером. Официально переход молодого хавбека в «Спартак» должен состояться со дня на день.

История его перехода вообще очень необычна для российского футбола и для «Спартака» в частности. Тил — капитан крепкого нидерландского клуба АЗ и один из лучших хавбеков чемпионата, где почти все клубы заточены под атаку. За ним следят лучшие команды планеты, но он во всеуслышание заявляет о желании играть именно в «Спартаке».

В прошлом сезоне голландец сыграл за АЗ 39 матчей, в которых забил 15 голов и отдал скромные семь передач. Сложность в том, что в нем видят замену прекрасному диспетчеру Фернандо, но Тил играет в другой футбол. Он очень хорош в прессинге, неуступчив в обороне и очень любит забивать голы, находясь фактически на острие атаки. И Кононову придется поломать голову над тем, как встроить талантливого голландца в игру команды.