Красно-белая революция. Почему и как этим летом изменился «Спартак»
За московский клуб теперь выступают чемпион мира 2014 года и сын известного форварда «Барселоны».
За московский клуб теперь выступают чемпион мира 2014 года и сын известного форварда «Барселоны».
С момента первого за 16 лет чемпионства «Спартака» прошло чуть больше двух лет, но от золотого состава осталось всего восемь игроков. За это время руководство клуба уволило главного тренера Массимо Карреру, а также рассталось сразу с десятью футболистами, которые внесли весомый вклад в чемпионство-2016/17.
После победы в чемпионате России «Спартак» не сумел удержаться на вершине, допустил осечку в концовке сезона-2017/18 и не смог напрямую попасть в Лигу чемпионов. Последовавший за этим вылет от греческого ПАОКа в квалификации главного еврокубка ударил по доходам клуба — за участие в групповой стадии Лиги Европы в сезоне-2018/19 гарантированная сумма призовых была на €12,63 млн меньше, чем в Лиге чемпионов. Клубу пришлось продать в испанскую «Севилью» за €20 млн (здесь и далее суммы — по данным специализированного портала Transfermarkt.de — прим. ТАСС) свою главную звезду Квинси Промеса. Параллельно с не самыми удачными результатами обострились отношения между Каррерой и капитаном команды Денисом Глушаковым. После увольнения итальянца фанаты обвинили полузащитника в «сливе» тренера и стали требовать его ухода из клуба.
Пришедший на смену Каррере Олег Кононов называл одной из целей возвращение команде спартаковского стиля игры, но пока не преуспел в этом. Несмотря на то что «Спартак» собирался играть в атакующий футбол, зимой 2019-го были расторгнуты контракты с креативщиками Романом Еременко и Ивелином Поповым. Тогда же команду покинул воспитанник академии Александр Самедов, который большую часть карьеры провел в других московских командах, но завершить ее хотел в родном клубе.
По итогам того же совета директоров Кононов получил поддержку от руководства клуба, которое сделало важное заявление: «Ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны». После такого заявления не стало сюрпризом, что летом 2019 года
Руководство клуба приняло решение досрочно расторгнуть контракты с 32-летними защитниками Дмитрием Комбаровым и Сальваторе Боккетти. Соглашения действовали до лета 2020 года, но оба игрока уже давно не приносили команде реальной пользы. Первый в прошлом сезоне до зимней паузы был практически безальтернативен на позиции слева в обороне, но как только был приобретен бразилец Айртон, сразу же отправился на скамейку запасных, а второй в одном только прошлом сезоне
Ситуация с 32-летним же Денисом Глушаковым является особенной. Полузащитник уже на протяжении двух лет безуспешно пытается выйти на уровень игры, которую он показывал в чемпионском для «Спартака» сезоне. Причин для этого сразу несколько — это и старение организма, и негативный фон вокруг его имени, связанный с акциями фанатов и помноженный на бракоразводный процесс. В таких условиях было сложно сосредоточиться на футболе, но, возможно, в грозненском «Ахмате» у Глушакова получится перезапустить карьеру.
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Продажу полузащитника Фернандо и нападающего Зе Луиша в китайский «Бэйцзин Гоань» и португальский «Порту» соответственно можно рассматривать с двух точек зрения. С одной стороны, команда потеряла системообразующих игроков, на которых в стартовавшем сезоне рассчитывал тренерский штаб. С другой — центральный хавбек не всегда показывал свой максимум и его действия порой шли во вред команде. Так что предложение из Китая было своевременным — через год даже в этой стране не были бы готовы заплатить за не самого звездного игрока €15 млн (на €2,5 млн больше, чем потратил на него «Спартак» — прим. ТАСС).
Также этим летом «Спартак» попрощался с полузащитником Софьяном Ханни, за полтора года так и не сумевшим вписаться в командную игру, и нападающим Луисом Адриано, который как минимум год не показывает и половины своего потенциала. Первый за все время в чемпионате России выдал несколько ярких отрезков, но не более. Поэтому когда возникло предложение от катарской «Аль-Гарафы» на €8 млн, отказываться не стоило. За бразильца клуб получил от «Палмейраса» всего €1 млн, но с учетом того, что его контракт со «Спартаком» действовал еще год, это лето было последним шансом заработать хоть
Впервые за долгое время «Спартак» стал хедлайнером межсезонья. Владелец клуба Леонид Федун приучил болельщиков к бережливости, порой граничащей со скупостью, а без больших трат привезти игроков с большими именами в РПЛ — та еще задача. Но этим летом
Начать, безусловно, стоит с Андре Шюррле, взятого в аренду с правом выкупа у дортмундской «Боруссии». Появление таких футболистов в России — это всегда событие. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы, причем в бундестим был далеко не на последних ролях. На данный момент он лучший бомбардир из тех, кто не объявлял о завершении карьеры в сборной, при этом ему
Немец разносторонен — может сыграть на левом фланге в полузащите и в центре нападения. Он техничен и вынослив, но особенно выделяются его тактическая подготовка, поставленный удар и чтение игры. С другой стороны, проблем у него тоже в избытке. В свое время его замучили травмы,
По этому случаю
Для глубины состава
На осиротевшую после ухода Зе Луиша и Луиса Адриано позицию форварда приехали 22-летние Эсекьель Понсе из Аргентины и швед Йордан Ларссон — сын известного в прошлом футболиста «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» Хенрика Ларссона. Права на Понсе принадлежали итальянской «Роме», за которую он не сыграл ни одного официального матча. В прошлом сезоне его арендовал греческий АЕК, и там дела шли куда лучше: 43 матча во всех турнирах, 21 гол и четыре результативные передачи. Эксперты отмечают, что аргентинец хорош в игре головой, при этом он достаточно быстр и техничен, чтобы в одиночку протащить мяч к чужим воротам. Однако пока дела у Понсе в «Спартаке» идут неважно (4 матча, 0 голов). А в последней игре против «Динамо» он получил прямую красную карточку за грубый фол на вратаре соперника, и теперь ему грозит дисквалификация на несколько встреч.
Вероятно, теперь он уступит место в основе Ларссону. В отличие от Понсе он не может похвастаться мощными клубами в своем резюме. До «Спартака» форвард выступал за шведские «Хельсингборг» и «Норрчепинг», а также нидерландский НЕК. На момент перехода в «Спартак» Йордан возглавлял гонку бомбардиров чемпионата Швеции, забив 11 мячей в 16 матчах за «Норрчепинг».
Еще одним новичком москвичей в ближайшее время станет 21-летний атакующий полузащитник из Нидерландов Гус Тил. О трансфере еще не объявлено официально, но генеральный директор
История его перехода вообще очень необычна для российского футбола и для «Спартака» в частности. Тил — капитан крепкого нидерландского клуба АЗ и один из лучших хавбеков чемпионата, где почти все клубы заточены под атаку. За ним следят лучшие команды планеты, но он во всеуслышание заявляет о желании играть именно в «Спартаке».
В прошлом сезоне голландец сыграл за АЗ 39 матчей, в которых забил 15 голов и отдал скромные семь передач. Сложность в том, что в нем видят замену прекрасному диспетчеру Фернандо, но Тил играет в другой футбол. Он очень хорош в прессинге, неуступчив в обороне и очень любит забивать голы, находясь фактически на острие атаки. И Кононову придется поломать голову над тем, как встроить талантливого голландца в игру команды.
Владислав Жуков, Андрей Михайлов