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14:34 (мск), источник: Lenta.Ru

На «Газпром Арене» установили рекорд скорости

Стадион «Газпром Арена» был подготовлен к матчу «Зенит» — «Краснодар» за 14 часов после концерта немецкой группы Rammstein, что является рекордом. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

«Это рекордное время, которое стало возможным только благодаря слаженной работе российских и немецких техников, которые являются лучшими в своей сфере», — говорится в пресс-релизе.

Организацией выступления, состоявшегося 2 августа, занималась компания NCA. Концерт завершился в 22:45 по местному времени, после чего для демонтажных работ на площадку вышли более 400 человек. За 14 часов сотрудники разобрали свет и экраны, а также металлоконструкции и пультовые. При этом монтаж занял неделю.

Концерт Rammstein собрал 60 тысяч человек на «Газпром Арене». 3 августа в рамках Российской премьер-лиги на стадионе сыграли «Зенит» и «Краснодар», встреча завершилась вничью — 1:1.

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Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
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4Александр Мартынович
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5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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