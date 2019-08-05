На «Газпром Арене» установили рекорд скорости
Стадион «Газпром Арена» был подготовлен к матчу «Зенит» — «Краснодар» за 14 часов после концерта немецкой группы Rammstein, что является рекордом. Об этом сообщается в
Стадион «Газпром Арена» был подготовлен к матчу «Зенит» — «Краснодар» за 14 часов после концерта немецкой группы Rammstein, что является рекордом. Об этом сообщается в
«Это рекордное время, которое стало возможным только благодаря слаженной работе российских и немецких техников, которые являются лучшими в своей сфере», — говорится в
Организацией выступления, состоявшегося 2 августа, занималась компания NCA. Концерт завершился в 22:45 по местному времени, после чего для демонтажных работ на площадку вышли более 400 человек. За 14 часов сотрудники разобрали свет и экраны, а также металлоконструкции и пультовые. При этом монтаж занял неделю.
Концерт Rammstein собрал 60 тысяч человек на «Газпром Арене». 3 августа в рамках Российской
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|Сергей Семак
|Мурад Мусаев
|Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)
|90+1′
|Дуглас Сантос
|80′
|99
|Андрей Лунев
|39
|Матвей Сафонов
|3
|Дуглас Сантос
|6
|Кристиан Рамирес
61′
|6
|Бранислав Иванович
|4
|Александр Мартынович
|44
|Ярослав Ракицкий
|5
|Урош Спаич
|5
|Вильмар Барриос
28′
|14
|Кристоффер Олссон
|27
|Магомед Оздоев
|52
|Тонни Вилена
36′
|7
|Сердар Азмун
|77
|Руслан Камболов
|22
|Артем Дзюба
|9
|Арикленес да Силва Ари
89′
|18
|Юрий Жирков
2′86′
|98
|Сергей Петров
78′
|14
|Далер Кузяев
|89
|Дмитрий Стоцкий
|11
|Себастьян Дриусси
69′
|7
|Реми Кабелла
53′57′
|21
|Александр Ерохин
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|91
|Алексей Сутормин
72′
|21
|Юнес Намли
60′
|8
|Филипе Силва Малком
|17
|Иван Игнатьев
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|22
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе(Россия, Москва)
|ВАР
|Виталий Мешков(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Алексей Матюнин(Россия, Москва)