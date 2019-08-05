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15:13 (мск), источник: ТАСС

ФК «Зенит» и «Сочи» добились прогресса в переговорах по трансферу Нобоа

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольные клубы «Зенит» и «Сочи» ведут переговоры по переходу полузащитника Кристиана Нобоа в команду из Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщил в понедельник генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

Летом состав «Сочи», который впервые в истории вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), пополнили пять игроков «Зенита».

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Полноценные контракты с клубом из Сочи подписали защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, а также форвард Дмитрий Полоз. Также на правах аренды в эту команду перешел фланговый нападающий Андрей Мостовой.

«Переговоры продолжаются, прогресс достигнут, — сказал Медведев. — Надеемся, что этот прогресс приведет к взаимовыгодному для “Сочи” и Нобоа результату и он продолжит выступать в Российской премьер-лиге».

Нобоа выступает за «Зенит» с лета 2017 года. В сезоне-2019/20 он принял участие в проигранном матче за Суперкубок России с «Локомотивом» (2:3), в чемпионате страны он дважды попадал в заявку на игры, но так и не выходил на поле. Контракт 34-летнего эквадорца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до конца сезона-2019/20.

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