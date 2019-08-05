Халк уверен, что Малком сделал правильный выбор, приняв решение о переходе в ФК «Зенит»
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший футболист «Зенита» бразилец Халк выразил уверенность, что полузащитник Малком сделал правильный выбор, перейдя в
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший футболист «Зенита» бразилец Халк выразил уверенность, что полузащитник Малком сделал правильный выбор, перейдя в
2 августа «Зенит» представил 22-летнего бразильца, который уже провел первый матч за новую команду против «Краснодара» (1:1). Ранее игрок выступал за «Барселону».
«Малком, я очень рад слышать, что он выбрал “Зенит” для продолжения карьеры.
«Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики “Зенита” навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», — добавил Халк.
Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, в составе петербургского клуба в сезоне-2014/15 он стал чемпионом России, обладателем Кубка России (2016) и Суперкубка России (2015). По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2015 году он был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника «Футбол».