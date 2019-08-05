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16:05 (мск), источник: ТАСС

Халк уверен, что Малком сделал правильный выбор, приняв решение о переходе в ФК «Зенит»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бывший футболист «Зенита» бразилец Халк выразил уверенность, что полузащитник Малком сделал правильный выбор, перейдя в санкт-петербургский клуб. Об этом Халк рассказал ТАСС.

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Источник: Reuters

2 августа «Зенит» представил 22-летнего бразильца, который уже провел первый матч за новую команду против «Краснодара» (1:1). Ранее игрок выступал за «Барселону».

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«Малком, я очень рад слышать, что он выбрал “Зенит” для продолжения карьеры. Санкт-Петербург — город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди», — сказал Халк.

«Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики “Зенита” навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», — добавил Халк.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, в составе петербургского клуба в сезоне-2014/15 он стал чемпионом России, обладателем Кубка России (2016) и Суперкубка России (2015). По итогам сезона-2014/15 стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2015 году он был признан лучшим футболистом страны по версии еженедельника «Футбол».

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