Халк уверен, что Малком сделал правильный выбор, приняв решение о переходе в ФК «Зенит»

Источник: Reuters

2 августа «Зенит» представил 22-летнего бразильца, который уже провел первый матч за новую команду против «Краснодара» (1:1). Ранее игрок выступал за «Барселону».

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«Малком, я очень рад слышать, что он выбрал “Зенит” для продолжения карьеры. Санкт-Петербург — город с прекрасной атмосферой, отзывчивыми людьми и большой любовью к футболу. В России я провел четыре незабываемых года, хочу ему сказать, что там очень гостеприимные и душевные люди», — сказал Халк.

«Желаю ему удачи. Уверен, что он сделал правильный выбор. Болельщики “Зенита” навсегда в моем сердце, они создают прекрасную атмосферу на стадионе и страстно поддерживают свою команду», — добавил Халк.