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16:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ахмат» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» добились волевой победы над «Оренбургом» в матче четвертого тура молодежного первенства России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые уступали после первого тайма.

Матч основных команд пройдет в понедельник на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20:00 мск.

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