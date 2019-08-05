«Ахмат» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства России
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» добились волевой победы над «Оренбургом» в матче четвертого тура молодежного первенства России.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Футболисты грозненского «Ахмата» добились волевой победы над «Оренбургом» в матче четвертого тура молодежного первенства России.
Встреча в Грозном завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, которые уступали после первого тайма.
Матч основных команд пройдет в понедельник на стадионе «Ахмат Арена» и начнется в 20:00 мск.