«Зенит» заступился за обвиненных в расизме фанатов
Петербургский «Зенит» на своем сайте опубликовал официальный ответ на ряд публикаций СМИ, которые обвинили фанатов
Петербургский «Зенит» на своем сайте опубликовал официальный ответ на ряд публикаций СМИ, которые обвинили фанатов
Речь шла о баннере, который группа фанатов вывесила во время матча с «Краснодаром». На нем было написано: «Спасибо руководству за верность традициям». На основе этого ряд СМИ, в частности, таблоид The Sun, выпустили материалы, в котором шла речь о якобы неприятии болельщиками бразильского новичка «Зенита» Малкома.
По мнению клуба, этот плакат был вывешен отдельной группой, а его значение было искажено. «У “Зенита” есть давняя традиция приглашать в клуб лучших игроков со всего мира, независимо от их происхождения, этнической принадлежности или национальности», — говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что клуб поддерживает «антирасистские, инклюзивные инициативы, направленные на равноправие».
Также
Материал The Sun был опубликован 4 августа. Помимо баннера, автор обратил внимание на то, что объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» публично высказывалось против наличия чернокожих игроков в команде.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, комментируя ситуацию, заявил: «Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит».
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