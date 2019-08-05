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17:15 (мск), источник: ТАСС

РПЛ получила материалы по инциденту в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром»

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) получила необходимые видеоматериалы для расследования конфликта между болельщиками «Зенита» и сотрудниками правоохранительных органов, произошедшего в перерыве матча четвертого тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром». Об этом ТАСС в понедельник по телефону сообщил заместитель директора по безопасности РПЛ Александр Сафонов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. В местном управлении Росгвардии отмечали, что в результате стычки с фанатами пострадал сотрудник ОМОН — в него бросили тяжелый предмет.

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«Не будет никакой комиссии, мы просили материалы, сейчас мы их получили. Будет такое же заключение, как по матчу в Ростове-на-Дону. К завтрашнему дню, в зависимости от того, как мы проанализируем все материалы, будет какая-то информация. Может быть, этот вопрос не будет рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК), тут ситуация совершенно другая по сравнению с инцидентом в Ростове-на-Дону», — пояснил Сафонов.

«Пока мы только получили видеозаписи с камер видеонаблюдения, надо посмотреть, проанализировать с трех разных камер. Никаких задержаний, ничего не было. Возможно, можно было что-то предотвратить и до такого не допускать, но это уже житейская мудрость. На первый взгляд “хороши” болельщики», — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, один из болельщиков напал на заместителя командира оперативного батальона ОМОН из хулиганских побуждений. Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, пострадавший находится в больнице.

После матча второго тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2), состоявшегося на «Ростов-Арене» 20 июля, болельщиков из фанатского сектора «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения, в результате возросшего напряжения в толпе произошла стычка между болельщиками и сотрудниками ОМОНа. По итогам инцидента были задержаны восемь человек, один обратился за медицинской помощью.

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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