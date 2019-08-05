РПЛ получила материалы по инциденту в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. В перерыве игры произошел конфликт между группой болельщиков и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в соцсетях. Полиция Петербурга сообщала ТАСС, что после игры к административной ответственности привлекли 17 человек. В местном управлении Росгвардии отмечали, что в результате стычки с фанатами пострадал сотрудник ОМОН — в него бросили тяжелый предмет.

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«Не будет никакой комиссии, мы просили материалы, сейчас мы их получили. Будет такое же заключение, как по матчу в Ростове-на-Дону. К завтрашнему дню, в зависимости от того, как мы проанализируем все материалы, будет какая-то информация. Может быть, этот вопрос не будет рассматриваться Контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК), тут ситуация совершенно другая по сравнению с инцидентом в Ростове-на-Дону», — пояснил Сафонов.

«Пока мы только получили видеозаписи с камер видеонаблюдения, надо посмотреть, проанализировать с трех разных камер. Никаких задержаний, ничего не было. Возможно, можно было что-то предотвратить и до такого не допускать, но это уже житейская мудрость. На первый взгляд “хороши” болельщики», — отметил собеседник агентства.

По версии следствия, один из болельщиков напал на заместителя командира оперативного батальона ОМОН из хулиганских побуждений. Как сообщили ТАСС в управлении Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, пострадавший находится в больнице.