«Рубин» принёс извинения болельщикам за очереди перед матчем с ЦСКА

Напомним, ранее стало известно, что болельщики и представители прессы долго не могли попасть на стадион из-за больших очередей.

«Матч «Рубин» — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для стадиона «Центральный», побив показатели, установленные ещё в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди.

Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность стадиона «Центральный», клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны ФК «Рубин» приносит извинения болельщикам за возникшую ситуацию и обязательно учтёт негативный опыт организации матча. Ведётся работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.

После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов — так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал всё возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче «Рубин» — ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки.