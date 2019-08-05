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18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» принёс извинения болельщикам за очереди перед матчем с ЦСКА

«Рубин» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с проблемами с доступом болельщиков на стадион «Центральный» на матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:1).

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Напомним, ранее стало известно, что болельщики и представители прессы долго не могли попасть на стадион из-за больших очередей.

«Матч «Рубин» — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для стадиона «Центральный», побив показатели, установленные ещё в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди.

Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность стадиона «Центральный», клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны ФК «Рубин» приносит извинения болельщикам за возникшую ситуацию и обязательно учтёт негативный опыт организации матча. Ведётся работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.

После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов — так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал всё возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче «Рубин» — ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки.

Также на матче «Рубин» — ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность", — говорится в заявлении.

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 44.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Центральный, 20791 зритель
Главные тренеры
Роман ШароновВиктор Гончаренко
Голы
Федор Чалов(Мариу Фернандес)41′
Составы команд
22Юрий Дюпин
35Игорь Акинфеев
33Олег Данченко
23Хердур Магнуссон
69Данил Степанов
31Звонимир Шарлия
5Филип Уремович
76′
2Мариу Фернандес
80Егор Сорокин
98Иван Обляков
66′
7Вячеслав Подберезкин
85′
8Никола Влашич
10Игорь Коновалов
9Федор Чалов
8Видар Ерн Кьяртанссон
7Ильзат Ахметов
50′
11Зураб Давиташвили
78Игорь Дивеев
45′
18Павел Могилевец
65′
14Кирилл Набабкин
70Николай Кипиани
17Арнор Сигурдссон
68′
26Бека Микелтадзе
60′81′
29Яка Бийол
20Евгений Марков
25Кристиян Бистрович
64′89′
20Константин Кучаев
Статистика
3Желтые карточки3
0Красные карточки0
2Голевые моменты3
10Удары (всего)8
3Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
11Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяВасилий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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