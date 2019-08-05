«Рубин» принёс извинения болельщикам за очереди перед матчем с ЦСКА
«Рубин» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с проблемами с доступом болельщиков на стадион «Центральный» на матч 4-го тура Российской
«Рубин» на официальном сайте опубликовал заявление в связи с проблемами с доступом болельщиков на стадион «Центральный» на матч 4-го тура Российской
Напомним, ранее стало известно, что болельщики и представители прессы долго не могли попасть на стадион
«Матч «Рубин» — ЦСКА стал самым посещаемым за последние годы для стадиона «Центральный», побив показатели, установленные ещё в 2014 году. К сожалению, в пиковый момент система входов на территорию стадиона, так называемый внешний периметр, перестала справляться, образовались очереди.
Стоит разъяснить, что внешний периметр стадиона необходим по требованиям МВД. Учитывая современные нормы безопасности и пропускную способность стадиона «Центральный», клуб через свои медиаресурсы призывал зрителей прибыть на стадион заблаговременно. Со своей стороны ФК «Рубин» приносит извинения болельщикам за возникшую ситуацию и обязательно учтёт негативный опыт организации матча. Ведётся работа с МВД и администрацией стадиона по увеличению пунктов досмотра, чтобы подобная ситуация не повторилась впредь.
После досмотра на внешнем периметре зрители попадали на систему скудов — так называемый внутренний периметр, где считывались билеты. Клуб сделал всё возможное, чтобы избежать больших очередей на внутреннем периметре на матче «Рубин» — ЦСКА. В том числе была обеспечена работа дополнительных ручных сканеров, благодаря чему ситуация оставалась стабильной даже в пиковые моменты нагрузки.
Также на матче «Рубин» — ЦСКА была обеспечена максимальная загрузка точками питания в местах, где была техническая возможность", — говорится в заявлении.
|Роман Шаронов
|Виктор Гончаренко
|Федор Чалов(Мариу Фернандес)
|41′
|22
|Юрий Дюпин
|35
|Игорь Акинфеев
|33
|Олег Данченко
|23
|Хердур Магнуссон
|69
|Данил Степанов
|31
|Звонимир Шарлия
|5
|Филип Уремович
76′
|2
|Мариу Фернандес
|80
|Егор Сорокин
|98
|Иван Обляков
66′
|7
|Вячеслав Подберезкин
85′
|8
|Никола Влашич
|10
|Игорь Коновалов
|9
|Федор Чалов
|8
|Видар Ерн Кьяртанссон
|7
|Ильзат Ахметов
50′
|11
|Зураб Давиташвили
|78
|Игорь Дивеев
45′
|18
|Павел Могилевец
65′
|14
|Кирилл Набабкин
|70
|Николай Кипиани
|17
|Арнор Сигурдссон
68′
|26
|Бека Микелтадзе
60′81′
|29
|Яка Бийол
|20
|Евгений Марков
|25
|Кристиян Бистрович
64′89′
|20
|Константин Кучаев
|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|11
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Василий Казарцев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев(Россия, Грозный)