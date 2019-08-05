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19:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ахмат» — «Оренбург»: Глушаков в запасе хозяев

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 4-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.

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Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Уциев, Семенов, Нижич, Анхель — Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Швец — Мбенг.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе Нуньес.

Стартовый состав «Оренбурга»: Довбня — Зотов, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб -Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш — Фламайе, Деспотович.

Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.

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