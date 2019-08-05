«Ахмат» — «Оренбург»: Глушаков в запасе хозяев
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 4-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Оренбурга» на матч 4-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ.
Встреча пройдет на стадионе «Ахмат Арена», начало — в 20.00 (мск).
Стартовый состав «Ахмата»: Городов — Уциев, Семенов, Нижич, Анхель — Харин, Исмаэл, Бериша, Иванов, Швец — Мбенг.
Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе Нуньес.
Стартовый состав «Оренбурга»: Довбня — Зотов, Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб -Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш — Фламайе, Деспотович.
Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.