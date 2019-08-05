СМИ: «Динамо» согласовало переход футболиста «Боруссии» Филиппа за €20 млн

Источник: Reuters

Контракт 25-летнего немецкого игрока с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €13 млн. Ранее журнал Kicker сообщал, что помимо «Динамо» интерес к Филиппу проявляет немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).

Всего за «Боруссию» Филипп провел 51 матч во всех турнирах, в котором отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Помимо дортмундской «Боруссии» Филипп выступал за «Фрайбург», с которым стал победителем второго дивизиона чемпионата Германии.

Также он выступал за молодежную сборную Германии (игроки не старше 21 года), провел в ее составе десять матчей и выиграл чемпионат Европы (2017).