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22:09 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Динамо» согласовало переход футболиста «Боруссии» Филиппа за €20 млн

ТАСС, 5 августа. Московский футбольный клуб «Динамо» договорился о трансфере атакующего полузащитника немецкой «Боруссии» из Дортмунда Максимилиана Филиппа за €20 млн. Об этом сообщила сообщила в понедельник «Газета.Ru» со ссылкой на Twitter журналиста немецкого издания Bild Ронана Мерфи.

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Источник: Reuters

Контракт 25-летнего немецкого игрока с «Боруссией» рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €13 млн. Ранее журнал Kicker сообщал, что помимо «Динамо» интерес к Филиппу проявляет немецкий «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне).

Всего за «Боруссию» Филипп провел 51 матч во всех турнирах, в котором отличился 11 раз и сделал восемь голевых передач. В прошлом сезоне он сыграл 23 матча, в которых забил два гола и сделал три результативные передачи. Помимо дортмундской «Боруссии» Филипп выступал за «Фрайбург», с которым стал победителем второго дивизиона чемпионата Германии.

Также он выступал за молодежную сборную Германии (игроки не старше 21 года), провел в ее составе десять матчей и выиграл чемпионат Европы (2017).

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в активе пять очков. В следующем матче 11 августа столичный клуб дома встретится с санкт-петербургским «Зенитом».

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