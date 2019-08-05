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21:27 (мск), источник: Интерфакс

Футболист сборной Голландии Тиль перешел в «Спартак»

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU — Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании соглашения с полузащитником голландского АЗ Гусом Тилем.

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Источник: Reuters

«Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тиля в “Спартак” из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

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Тиль родился в Замбии, где на тот момент работал его отец, а часть детства провел в Мозамбике. С 13 лет он обучался футболу в академии АЗ. В 2016 году дебютировал за первую команду АЗ, пор провел за нее 96 матчей, в которых забил 28 мячей. Стал капитаном команды.

Футболист привлекался в молодежные сборные Голландии разных возрастов, а в прошлом году впервые сыграл за национальную команду.

Тиль — не первые игрок, перешедший в «Спартак» этим летом. Ранее команду пополнили полузащитники Резиуан Мирзов, Андре Шюррле, нападающие Джордан Ларссон, Эсекьель Понсе.

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