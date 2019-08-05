Футболист сборной Голландии Тиль перешел в «Спартак»

«Сегодня были улажены последние детали перехода полузащитника Гуса Тиля в “Спартак” из голландского АЗ. 21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми контракт на четыре года», — говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Тиль родился в Замбии, где на тот момент работал его отец, а часть детства провел в Мозамбике. С 13 лет он обучался футболу в академии АЗ. В 2016 году дебютировал за первую команду АЗ, пор провел за нее 96 матчей, в которых забил 28 мячей. Стал капитаном команды.