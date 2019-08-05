Дик Адвокат: Тил — будущее сборной Голландии. «Спартак» совершил отличную покупку

Источник: Спорт-Экспресс

Тил провел яркий сезон в Голландии — 33 матча, 12 голов. Прогресс позволил полузащитнику войти в обойму сборной (но пока не закрепиться). Как бы то ни было, «Спартак» закрывает знаковую сделку.

После успешного сезона с «Утрехтом» Адвокат взял паузу — опытный тренер отдыхает. Но имя его по-прежнему мелькает в голландских новостях. На днях De Telegraaf сообщил, что скауты из России советовались с Адвокатом по поводу Тила (так же, как с Хиддинком и Слуцким). Однако в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дик первым делом сообщил, что к нему никто не обращался. Что ж, исправляем это упущение. Тем более что Адвокат не только глубоко погружен в голландский рынок, но и возглавлял АЗ в то время, когда в академии клуба рос новичок красно-белых.

— Дик, скажите честно, Тил — звезда, или «Спартак» берет парня на вырост?

— Очень скоро он может стать звездой. Разносторонний и умный футболист, что редкость в наше время, когда больше идет ставка на быстрый, силовой футбол. Но пока что Тилу не так много лет, у него все впереди.

— Но я думал, что 21 год для Голландии — уже зрелость.

— Для своего возраста Тил сделал достаточно — закрепился в основном составе, надел капитанскую повязку, забил в прошлом сезоне немало мячей (12 в чемпионате Голландии. — Прим. «СЭ»). Но это еще не потолок, рано говорить о том, что этот футболист — звезда.

— Может ли он стать большим игроком в «Спартаке»? Или лучше было дождаться предложения из топ-чемпионата?

— Подождите, а что помешало вырасти в звезду Промесу? Он сделал себе имя как раз в «Спартаке»! И если я правильно помню, взяли его примерно в том же возрасте, что и сейчас Тила. Если игрок по-настоящему талантлив и трудолюбив, он сделает себе имя где угодно. А Россия — хорошее место для развития карьеры. Ваш чемпионат по уровню точно не уступает голландскому, в чем-то даже превосходит.

— Пишут, Тил будет получать в «Спартаке» около 2,5 миллиона евро. В этом смысле уровень РПЛ точно выше Эредивизи, не так ли?

— Ха! В Голландии хороший игрок с перспективой отъезда в зарубежный клуб получает 350−450 тысяч евро в год. Если названные вами цифры правдивы, Тил станет намного богаче, чем сейчас. Но уверен, что для него это не самое главное.

— Трансфер оценивается чуть выше чем в 15 миллионов. Справедливая цена.

— На сто процентов. «Спартак» совершил хорошую покупку.

— Тил — классическая «десятка»?

— Он атакующий полузащитник с неплохим навыком оборонительной работы — способен быстро переключиться в прессинг при потере мяча. Может сыграть второго нападающего. Но лучше всего его использовать как центрального атакующего полузащитника.

— Он был в системе АЗ, когда вы возглавляли клуб. Помните его?

— Он тогда был слишком молод и еще не сильно выделялся на фоне сверстников (Адвокат в последний раз работал в АЗ в 2012—2013 годах. — Прим. «СЭ»). Я обратил на него внимание уже позже.

— Почему не приглашали его в сборную в 2017 году, когда он уже засветился?