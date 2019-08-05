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22:26 (мск), источник: ТАСС

Футболист Нобоа перешел из «Зенита» в «Сочи»

ТАСС, 5 августа. Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании контракта с эквадорским полузащитником Кристианом Нобоа, ранее выступавшим за петербургский «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба сочинского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 34-летним полузащитником рассчитан на два года. В новом клубе Нобоа будет выступать под 16-м номером.

«Добро пожаловать в Сочи, Кристиан», — говорится в сообщении «Сочи».

Ранее состав «Сочи», который впервые в истории вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ), пополнили пять игроков «Зенита». Полноценные контракты с клубом из Сочи подписали защитники Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин и Ибрагим Цаллагов, а также форвард Дмитрий Полоз. На правах аренды в эту команду перешел фланговый нападающий Андрей Мостовой.

Нобоа выступал за «Зенит» с лета 2017 года, в составе клуба он выиграл чемпионат России сезона-2018/19. Также он играл за эквадорский «Эмелек», казанский «Рубин», с которым дважды побеждал в первенстве страны (2008, 2009) и становился победителем Суперкубка России (2010), а также московское «Динамо» и «Ростов». За сборную Эквадора он провел 78 матчей, забив четыре гола.

В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает предпоследнее, 15-е место, набрав одно очко после четырех матчей. В пятом туре «Сочи» на выезде сыграет с ЦСКА 11 августа.

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