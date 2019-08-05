В Грозном весело: супергол, ошибка вратаря, дебют Глушакова

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

После двух поражений в обороне «Ахмата» снова появился Анхель, что позволило Швецу вернуться на привычную позицию в средней линии. Не имевший на счету ни одного очка «Оренбург», напротив, не досчитался капитана Малых, благодаря чему состоялся дебют только внесенного в заявку игрока молодежной сборной Израиля Готлиба. Сказать, что имеющий российские корни новичок выделялся, нельзя. Скорее стоит констатировать, что Готлиб органично влился в отлаженную схему с тремя центральными защитниками.

А так как схожую расстановку использует и «Ахмат», соперники словно смотрели в зеркало, наперед зная все ходы своего оппонента. Зрители, среди которых был главный тренер сборной России Станислав Черчесов, за первые 45 минут увидели только один опасный момент. Это ворвавшийся в свободную зону Харин слишком жестко подработал мяч, отпустил его и в итоге попал ногой в бросившегося навстречу Довбню.

Зато после перерыва отвечающий в «Ахмате» за левый фланг футболист не промахнулся, когда мяч отскочил к нему после единоборства Мбенга с защитниками гостей.

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В схожей ситуации у противоположных ворот серией рикошетов не воспользовался Деспотович. Не захотел забивать банально? Но все забыли про скучную первую половину, когда серб потрясающим ударом через себя отправил мяч под перекладину.

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Правда, всю красоту для «Оренбурга» нивелировала неудачная игра Довбни на выходе, чем не преминул воспользоваться вернувший «Ахмату» лидерство Роши. Харин и тут отличился, выполнив навес со штрафного, так что долгожданный дебют тепло встреченного болельщиками Глушакова состоялся при комфортном счете.

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Экс-капитан постоянно шел в борьбу и сорвал аплодисменты за подкат, с которого началась атака.

К игре с красно-белыми Денис подойдет в хорошем тонусе, а его новая команда — с отличным настроением.

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