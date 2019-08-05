В Грозном весело: супергол, ошибка вратаря, дебют Глушакова
«Ахмат» прервал серию неудач, обыграв «Оренбург», который в четырех турах не набрал ни одного очка.
«Ахмат» прервал серию неудач, обыграв «Оренбург», который в четырех турах не набрал ни одного очка.
После двух поражений в обороне «Ахмата» снова появился Анхель, что позволило Швецу вернуться на привычную позицию в средней линии. Не имевший на счету ни одного очка «Оренбург», напротив, не досчитался капитана Малых, благодаря чему состоялся дебют только внесенного в заявку игрока молодежной сборной Израиля Готлиба. Сказать, что имеющий российские корни новичок выделялся, нельзя. Скорее стоит констатировать, что Готлиб органично влился в отлаженную схему с тремя центральными защитниками.
А так как схожую расстановку использует и «Ахмат», соперники словно смотрели в зеркало, наперед зная все ходы своего оппонента. Зрители, среди которых был главный тренер сборной России Станислав Черчесов, за первые 45 минут увидели только один опасный момент. Это ворвавшийся в свободную зону Харин слишком жестко подработал мяч, отпустил его и в итоге попал ногой в бросившегося навстречу Довбню.
Зато после перерыва отвечающий в «Ахмате» за левый фланг футболист не промахнулся, когда мяч отскочил к нему после единоборства Мбенга с защитниками гостей.
В схожей ситуации у противоположных ворот серией рикошетов не воспользовался Деспотович. Не захотел забивать банально? Но все забыли про скучную первую половину, когда серб потрясающим ударом через себя отправил мяч под перекладину.
Правда, всю красоту для «Оренбурга» нивелировала неудачная игра Довбни на выходе, чем не преминул воспользоваться вернувший «Ахмату» лидерство Роши. Харин и тут отличился, выполнив навес со штрафного, так что долгожданный дебют тепло встреченного болельщиками Глушакова состоялся при комфортном счете.
К игре с
100 побед в
|Рашид Рахимов
|Владимир Федотов
|Евгений Харин(Аблай Мбенг)
|49′
|Джордже Деспотович(Сергей Терехов, Артем Кулишев)
|64′
|Одисе Роши(Евгений Харин)
|70′
|16
|Евгений Городов
|56
|Александр Довбня
|40
|Ризван Уциев
|13
|Сергей Терехов
|59
|Евгений Харин
|3
|Михаил Сиваков
|4
|Вилькер Анхель
|31
|Виталий Шахов
4′
|15
|Андрей Семенов
|32
|Артем Кулишев
|20
|Зоран Нижич
26′
|9
|Джордже Деспотович
69′
|11
|Силва Лима Исмаэл
|8
|Даниэл Мишкич
|23
|Антон Швец
23′
|10
|Рикарду Алвеш
|19
|Олег Иванов
72′
|15
|Георгий Зотов
68′
|88
|Денис Глушаков
90+3′
|11
|Андреа Чуканов
|77
|Бернард Бериша
46′
|6
|Эди Готлиб
84′
|21
|Одисе Роши
|66
|Савелий Козлов
|17
|Аблай Мбенг
78′
|20
|Джоэль Фамейе
58′
|18
|Андрес Понсе
|5
|Тимур Аюпов
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|7
|Удары (всего)
|4
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Николай Волошин(Россия, Смоленск)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков(Россия, Москва)