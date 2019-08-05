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22:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Грозном весело: супергол, ошибка вратаря, дебют Глушакова

«Ахмат» прервал серию неудач, обыграв «Оренбург», который в четырех турах не набрал ни одного очка.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

После двух поражений в обороне «Ахмата» снова появился Анхель, что позволило Швецу вернуться на привычную позицию в средней линии. Не имевший на счету ни одного очка «Оренбург», напротив, не досчитался капитана Малых, благодаря чему состоялся дебют только внесенного в заявку игрока молодежной сборной Израиля Готлиба. Сказать, что имеющий российские корни новичок выделялся, нельзя. Скорее стоит констатировать, что Готлиб органично влился в отлаженную схему с тремя центральными защитниками.

А так как схожую расстановку использует и «Ахмат», соперники словно смотрели в зеркало, наперед зная все ходы своего оппонента. Зрители, среди которых был главный тренер сборной России Станислав Черчесов, за первые 45 минут увидели только один опасный момент. Это ворвавшийся в свободную зону Харин слишком жестко подработал мяч, отпустил его и в итоге попал ногой в бросившегося навстречу Довбню.

Зато после перерыва отвечающий в «Ахмате» за левый фланг футболист не промахнулся, когда мяч отскочил к нему после единоборства Мбенга с защитниками гостей.

Во время загрузки произошла ошибка.

В схожей ситуации у противоположных ворот серией рикошетов не воспользовался Деспотович. Не захотел забивать банально? Но все забыли про скучную первую половину, когда серб потрясающим ударом через себя отправил мяч под перекладину.

Во время загрузки произошла ошибка.

Правда, всю красоту для «Оренбурга» нивелировала неудачная игра Довбни на выходе, чем не преминул воспользоваться вернувший «Ахмату» лидерство Роши. Харин и тут отличился, выполнив навес со штрафного, так что долгожданный дебют тепло встреченного болельщиками Глушакова состоялся при комфортном счете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экс-капитан постоянно шел в борьбу и сорвал аплодисменты за подкат, с которого началась атака.

К игре с красно-белыми Денис подойдет в хорошем тонусе, а его новая команда — с отличным настроением.

Цифра

100 побед в премьер-лиге одержал главный тренер грозненцев Рашид Рахимов.

Ахмат
2:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 45.08.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ахмат Арена, 11721 зритель
Главные тренеры
Рашид РахимовВладимир Федотов
Голы
Евгений Харин(Аблай Мбенг)49′
Джордже Деспотович(Сергей Терехов, Артем Кулишев)64′
Одисе Роши(Евгений Харин)70′
Составы команд
16Евгений Городов
56Александр Довбня
40Ризван Уциев
13Сергей Терехов
59Евгений Харин
3Михаил Сиваков
4Вилькер Анхель
31Виталий Шахов
4′
15Андрей Семенов
32Артем Кулишев
20Зоран Нижич
26′
9Джордже Деспотович
69′
11Силва Лима Исмаэл
8Даниэл Мишкич
23Антон Швец
23′
10Рикарду Алвеш
19Олег Иванов
72′
15Георгий Зотов
68′
88Денис Глушаков
90+3′
11Андреа Чуканов
77Бернард Бериша
46′
6Эди Готлиб
84′
21Одисе Роши
66Савелий Козлов
17Аблай Мбенг
78′
20Джоэль Фамейе
58′
18Андрес Понсе
5Тимур Аюпов
Статистика
3Желтые карточки2
0Красные карточки0
2Голевые моменты1
7Удары (всего)4
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
2Угловые4
19Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяНиколай Волошин(Россия, Смоленск)
Боковой судьяАлексей Воронцов(Россия, Ярославль)
Боковой судьяАндрей Болотенков(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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