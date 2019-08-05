«Его не волнуют машины и блестящие часы». Как о Тиле отзываются в Голландии
«СЭ» поговорил о новичке «Спартака» Гусе Тиле с Мариусом Вигманом — автором и редактором
«СЭ» поговорил о новичке «Спартака» Гусе Тиле с Мариусом Вигманом — автором и редактором
— Что вы думаете об игре Тила за АЗ?
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— Тил был настоящим лидером АЗ?
— Одним из. На мой взгляд, настоящим лидером был Рон Влар, но
— Что вы думаете о переходе Тила в «Спартак»? Это большая потеря для АЗ?
— Это было немного неожиданно и, конечно, это серьезная потеря. Теперь у АЗ нет полузащитника, который мог бы забивать 10 и больше голов за сезон. В прошлом сезоне Тил отличился 12 раз. Теперь мы должны найти ему замену, но это будет непросто. Еще и потому, что Тил давал команде необходимую энергию, пробегая в каждом матче большое расстояние.
— Тил полностью выкладывался в каждом матче? К нему были претензии по самоотдаче?
— Тил всегда отдавался на 100 процентов. Даже когда его время на поле было ограничено, он никогда не ленился и всегда изо всех сил работал на команду. В этом смысле он всегда был примером для остальных.
— Как болельщики АЗ относились к Тилу?
— Он нравился фанатам и был реально популярен. Когда Тил только начинал играть в основе, он очень забавно вел себя перед камерами, всегда улыбался и шутил. Когда стал капитаном, то немного посерьезнел, но все равно оставался популярным. А его гол победный «Аяксу» — нашему принципиальному сопернику — превратил Тила в настоящего героя.
— Что Тил представляет из себя как человек?
— Гус — очень простой парень. Он родился в Африке, потом рос на