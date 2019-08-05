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5 августа, источник: Спорт-Экспресс

«Его не волнуют машины и блестящие часы». Как о Тиле отзываются в Голландии

«СЭ» поговорил о новичке «Спартака» Гусе Тиле с Мариусом Вигманом — автором и редактором фан-сайта АЗ, который долгое время внимательно следил за полузащитником.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Что вы думаете об игре Тила за АЗ?

— По-моему, он играл просто здорово. В юношеской академии он не выделялся и не производил впечатление будущей звезды. Но благодаря характеру и желанию развиваться стал важным игроком для команды. Он действительно здорово начал, много забивал и получил приглашение в сборную Голландии. После дебюта в национальной команде Тил немного сдал, но так часто бывает с молодыми игроками. Но вернулся на свой уровень, получил капитанскую повязку и играл действительно важную роль в АЗ в последние полгода, забив победные голы «Аяксу» и ПСВ, что вывело команду в Лигу Европы.

— Тил был настоящим лидером АЗ?

— Одним из. На мой взгляд, настоящим лидером был Рон Влар, но из-за его травм Тил получил капитанскую повязку. Он и Копмайнерс были двумя молодыми лидерами в команде.

— Что вы думаете о переходе Тила в «Спартак»? Это большая потеря для АЗ?

— Это было немного неожиданно и, конечно, это серьезная потеря. Теперь у АЗ нет полузащитника, который мог бы забивать 10 и больше голов за сезон. В прошлом сезоне Тил отличился 12 раз. Теперь мы должны найти ему замену, но это будет непросто. Еще и потому, что Тил давал команде необходимую энергию, пробегая в каждом матче большое расстояние.

— Тил полностью выкладывался в каждом матче? К нему были претензии по самоотдаче?

— Тил всегда отдавался на 100 процентов. Даже когда его время на поле было ограничено, он никогда не ленился и всегда изо всех сил работал на команду. В этом смысле он всегда был примером для остальных.

— Как болельщики АЗ относились к Тилу?

— Он нравился фанатам и был реально популярен. Когда Тил только начинал играть в основе, он очень забавно вел себя перед камерами, всегда улыбался и шутил. Когда стал капитаном, то немного посерьезнел, но все равно оставался популярным. А его гол победный «Аяксу» — нашему принципиальному сопернику — превратил Тила в настоящего героя.

— Что Тил представляет из себя как человек?

— Гус — очень простой парень. Он родился в Африке, потом рос на юго-востоке Амстердама, где перемешаны множество разных культур. Думаю, в нем это заметно. Тил не соответствует стереотипам о футболисте. Его не волнуют большие машины и блестящие часы, он абсолютно равнодушен ко всему этому. И это делает его тем человеком, с котором простые люди могут себя идентифицировать.

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