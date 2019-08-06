Понсе извинился перед Шуниным за удар ногой в живот в матче «Спартак» — «Динамо»

«Я всегда стараюсь быть первым на мяче. Клянусь, не видел вратаря и шел на мяч. Я не хотел нанести ему травму. Уже видел фотографию с последствиями его травмы. Еще раз извиняюсь перед ним. Это было неумышленно, игровой эпизод, я просто хотел быть первым на мяче», — сказал Понсе в эфире телеканала «Матч Премьер».