Прагматизм взял верх. Команды показали малорезультативный футбол в четвертом туре РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Тур стартовал в Екатеринбурге, где местный «Урал» принимал «Ростов». Оба коллектива показывают результативную игру на старте чемпионата, и очная встреча этих соперников не стала исключением. Хозяева забили первыми усилиями Андрея Панюкова, но ростовчане ответили красивым ударом Элдора Шомуродова. «Урал» смог снова выйти вперед после гола Владимира Ильина, но удержать преимущество подопечные Дмитрия Парфенова не смогли — гостей от поражения спас Бьорн Сигурдарсон.

Ничья со счетом 2:2 позволила «Ростову» с восемью очками удержаться в зоне лидеров. «Урал» набрал семь очков и закрепился на седьмом месте. Екатеринбуржцы пока не знают горечи домашних поражений в новом сезоне.

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В Самаре местные «Крылья Советов» принимали столичный «Локомотив». Гости большую часть матча контролировали ход встречи и вышли вперед после удара головой Федора Смолова, опасные моменты у ворот Сергея Рыжикова и дальше возникали с завидной регулярностью, но команда Юрия Семина не могла воплотить преимущество в еще одно взятие ворот. За это красно-зеленые чуть было не поплатились — за несколько минут до конца встречи форвард «Крыльев» Александр Соболев сравнял счет, записав на свой счет уже четвертый гол в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), но уже в компенсированное время полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк до конца отработал момент с добиванием и принес своей команде важные три очка. Самарцы потерпели третье поражение подряд, тогда как «Локомотив» вплотную приблизился к группе лидеров.

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Дебют чемпиона мира 2014 года Андре Шюррле в составе московского «Спартака» пришелся на дерби с «Динамо». Немецкий форвард усилил игру красно-белых во втором тайме, когда его команда была в меньшинстве после удаления нападающего Эсекьеля Понсе. Динамовцы опаснее атаковали в первом тайме, но в завершающей стадии атак им не хватало точности, «Спартак» после перерыва за счет активности Шюррле и Зелимхана Бакаева отодвинул игру от своих ворот и довел дело до ничьей — 0:0. Но хозяева могли и проиграть, если бы на 82-й минуте встречи судья Владислав Безбородов посчитал нарушением правил контакт защитника «Спартака» Самуэля Жиго с форвардом соперника Вячеславом Грулевым в штрафной площади красно-белых.

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Дебют Малкома и гол-красавец Чалова

До четвертого тура санкт-петербургский «Зенит» шел без очковых потерь, одержав три победы. Матч с «Краснодаром» стал для команды Сергея Семака первой серьезной проверкой в сезоне, которая показала, что сине-бело-голубые готовы к защите чемпионского титула. В целом равная игра вела к тому, что соперники обойдутся без голов, но несогласованные действия вратаря Андрея Лунева и защитника Дугласа Сантоса привели к автоголу. Ситуацию исправил Артем Дзюба, который сравнял счет уже в добавленное ко второму тайму время.

Эпизод, приведший к голу «Зенита», вызвал множество споров. Повторы столкновения защитника хозяев Бранислава Ивановича с полузащитником «Краснодара» Тонни Виленой, после которого зародилась результативная атака питерцев, не позволяют однозначно понять, было ли нарушение. Футболисты «Краснодара» апеллировали к судейской бригаде с требованием прибегнуть к помощи системы видеоассистента рефери (VAR), которая работала на данной встрече, но главный арбитр Алексей Еськов ограничился консультацией с видеоассистентами. Этот эпизод наверняка увеличит количество вопросов к принципам работы VAR в чемпионате России.

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«Тамбов» в Саранске во втором домашнем матче сезона принимал тульский «Арсенал» и уступил со счетом 0:1. Гости в дебюте встречи повели благодаря усилиям Евгения Луценко и все оставшееся игровое время искусно обороняли комфортный счет. Эйфория после победы над «Спартаком» (2:0) у болельщиков «Тамбова» наверняка прошла, дебютанту РПЛ в следующих турах обязательно нужно цепляться за очки. Для туляков эта победа стала очень важной, учитывая недавний разгром от азербайджанского «Нефтчи» (0:3) и вылет из Лиги Европы.

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Казанский «Рубин» по праву вошел в число открытий начала чемпионата, команда Романа Шаронова показывает симпатичный и организованный футбол, несмотря на то что целая группа игроков провела друг с другом только несколько матчей. ЦСКА находился в похожей ситуации год назад, сейчас армейцы накопили опыт, который и помог им победить в Казани. После зрелищной обработки мяча защитник ЦСКА Марио Фернандес отдал точную передачу на нападающего Федора Чалова, который в касание отправил его в верхний угол ворот противника. «Рубин» потерпел первое поражение в национальном первенстве, а столичная команда одержала уже третью победу подряд и дышит в спину «Зениту».

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«Оренбург» в числе явных аутсайдеров

Три поражения подряд «Сочи» на старте чемпионата можно было объяснить сложным календарем — дебютант РПЛ, показав неплохую игру, уступил «Спартаку», «Зениту» и «Краснодару». В домашнем матче сочинцы рассчитывали взять три очка, но скупая на моменты встреча завершилась нулевой ничьей. Таким образом, «Сочи» набрал первый балл в высшем дивизионе и пока находится в зоне вылета, а в активе уфимцев уже четыре очка и 12-е место.

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Последний матч тура прошел в Грозном, где местный «Ахмат» прервал серию из двух поражений, обыграв «Оренбург». Грозненцы завоевали три очка благодаря голам Евгения Харина и Одисе Роши, гости смогли ответить только красивейшим ударом через себя Джордже Деспотовича. Прекрасный гол не добавит болельщикам команды оптимизма, ведь «Оренбург» проиграл четвертый раз в четырех играх. Такой результат потребует от руководства решительных мер — либо срочно укреплять команду, обескровленную уходом лидеров прошлого сезона, либо прибегнуть к переменам в тренерском штабе Владимира Федотова.