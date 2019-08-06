«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

Проблемой в переговорах могут стать финансовые запросы «Спартака». Клуб хочет выручить за аренду Мельгарехо € 1−1,5 млн, в то время как в «Рубине» эту цену считают завышенной и хотят заполучить игрока за незначительную компенсацию. При этом оклад парагвайца составляет € 1,2 млн, и казанцы готовы выплачивать ему лишь 30% от этой суммы. «Спартак» такой вариант не устраивает, в связи с чем в настоящее время переговоры приостановлены.



Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продать Мельгарехо в летнее межсезонье. Данную информацию подтверждал главный тренер команды Олег Кононов, после чего агент полузащитника подвергал его критике.