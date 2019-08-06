«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо
«Рубин» хочет до закрытия летнего трансферного окна заполучить полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
«Рубин» хочет до закрытия летнего трансферного окна заполучить полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.
Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский уже сделал
Проблемой в переговорах могут стать финансовые запросы «Спартака». Клуб хочет выручить за аренду Мельгарехо € 1−1,5 млн, в то время как в «Рубине» эту цену считают завышенной и хотят заполучить игрока за незначительную компенсацию. При этом оклад парагвайца составляет € 1,2 млн, и казанцы готовы выплачивать ему лишь 30% от этой суммы. «Спартак» такой вариант не устраивает, в связи с чем в настоящее время переговоры приостановлены.
Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продать Мельгарехо в летнее межсезонье. Данную информацию подтверждал главный тренер команды Олег Кононов, после чего агент полузащитника подвергал его критике.