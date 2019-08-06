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09:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» сделал «Спартаку» предложение по Мельгарехо

«Рубин» хочет до закрытия летнего трансферного окна заполучить полузащитника московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Спорт Бизнес Online», казанский уже сделал красно-белым предложение об аренде 28-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

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Проблемой в переговорах могут стать финансовые запросы «Спартака». Клуб хочет выручить за аренду Мельгарехо € 1−1,5 млн, в то время как в «Рубине» эту цену считают завышенной и хотят заполучить игрока за незначительную компенсацию. При этом оклад парагвайца составляет € 1,2 млн, и казанцы готовы выплачивать ему лишь 30% от этой суммы. «Спартак» такой вариант не устраивает, в связи с чем в настоящее время переговоры приостановлены.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет продать Мельгарехо в летнее межсезонье. Данную информацию подтверждал главный тренер команды Олег Кононов, после чего агент полузащитника подвергал его критике.

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