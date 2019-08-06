Тиль: Болельщики «Спартака» — просто чумовые
Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, какие впечатления на него произвело посещение стадиона во время матча
Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, какие впечатления на него произвело посещение стадиона во время матча
«Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» — просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.
Что успел обсудить с другим новичком Джорданом Ларссоном? Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Нидерландов и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнёрами по команде", — цитирует хавбека