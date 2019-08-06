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11:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Тиль: Болельщики «Спартака» — просто чумовые

Новичок «Спартака» голландский полузащитник Гус Тиль рассказал, какие впечатления на него произвело посещение стадиона во время матча красно-белых с «Динамо» (0:0) в 4-м туре Премьер-Лиги.

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Источник: Reuters

«Мне очень понравилась поддержка трибун. Болельщики «Спартака» — просто чумовые! Поддерживали команду с первой до последней минуты. Даже несмотря на удаление в первом тайме, которое очень обидно получать в столь принципиальных встречах. Они были с командой до конца, мне это очень по душе.

Что успел обсудить с другим новичком Джорданом Ларссоном? Кстати, с ним я уже неплохо знаком, ведь Джордан успел поиграть в чемпионате Нидерландов и неплохо говорит на голландском. Это поможет мне быстрее адаптироваться. Но русский я тоже собираюсь подтянуть, чтобы разговаривать на одном языке с остальными партнёрами по команде", — цитирует хавбека пресс-служба «Спартака».

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