Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы
5 легионерских дебютов — в одном тексте.
5 легионерских дебютов — в одном тексте.
В четвёртый игровой день чемпионата России тренеры совокупно предъявили публики полдесятка новых легионеров. Шансами новички распорядились
Страна: Израиль.
Возраст: 26 лет.
Амплуа: центральный защитник.
Рыночная стоимость: 0,5 млн €.
Выходец из семьи российских евреев (наличие второго паспорта, надо полагать, было весомым аргументом в пользу трансфера) попал, что называется, с корабля на бал: 5 августа заключил контракт с «Оренбургом» и сразу же вышел играть за него. Владимир Федотов безотлагательно внедрил новичка в центр обороны вместо Козлова, полагаясь, видимо, на его опыт. Дебют Готлиба в РПЛ произвёл неоднозначные впечатления: в активе небольшой вклад в голевую атаку, завершившуюся шикарным голом Деспотовича, в пассиве — нечаянное соучастие во второй результативной акции «Ахмата»: он и Довбне не дал добраться до мяча, и Роши не помешал пробить. Да и в первой голевой комбинации Эдуард сработал
Страна: Германия.
Возраст: 28 лет.
Амплуа: нападающий.
Рыночная стоимость: 12 млн €.
В экстремальной ситуации пришлось стартовать в РПЛ чемпиону мира 2014 года — «спасибо» Понсе, своим сумасбродным прыжком оставившему команду почти на час в меньшинстве. Шюррле вступил в игру сразу после перерыва вместо малоэффективного Джано и своё появление на поле полностью оправдал. В отличие от аргентинского
Страна: Камерун.
Возраст: 25 лет.
Амплуа: нападающий.
Рыночная стоимость: 3,5 млн €.
Премьера колоритного камерунца в РПЛ вызвала намного меньший резонанс, чем нашумевшее home video. Многие её даже не заметили. Дмитрий Хохлов выделил Клинтону полтайма в дерби на демонстрацию своих футбольных умений. Н’Жье был активен, но не слишком продуктивен, возможно, в некотором смысле став жертвой осторожной установки. Стартуя из глубины, а иной раз и со своей половины поля, девятый номер «Динамо» почти не добирался до чужой штрафной и вынужден был растрачивать силы на единоборства с соперниками — явно не самое сильное качество игрока. Закономерный итог — жёлтая за грязный подкат под Зобнина.
Страна: Франция.
Возраст: 29 лет.
Амплуа: атакующий полузащитник.
Рыночная стоимость: 14 млн €.
Мурат Мусаев дал дорогостоящему легионеру время, чтобы осмотреться на новом месте — с «Сочи» «быки» без Кабеллы и без напряга управились. Но уже в следующем туре, в Петербурге, Реми появился в старте, сформировав с Намли и Олссоном мощную группу поддержки Ари. Вряд ли Кабелла остался полностью доволен собственной премьерой в российской лиге: с мячом встречался нечасто, ситуацию практически не обострял, пробил только раз и неточно и первым ушёл с поля, уже на 57-й минуте. Очевидно, что игровую коммуникацию с партнёрами Реми ещё предстоит улучшать. В то же время даже часа игры хватило, чтобы лишний раз убедиться: в лице Кабеллы «Краснодар» получил очень умного, разностороннего и уверенного в себе исполнителя, кандидата в лидеры. Осталось сыграться с партнёрами и подтвердить претензии на особый статус.
Страна: Бразилия.
Возраст: 22 года.
Амплуа: правый вингер, нападающий.
Рыночная стоимость: 40 млн €.
После «Барселоны» Малкома не удивить и тем более не испугать придирчивым отношением публики и гнётом трансферной стоимости. Звёздный джокер «Зенита» наверняка отдаёт себе отчёт в том, что отдачи в виде
Использованы данные InStat