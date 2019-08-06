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14:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эдер перенес операцию и должен вернуться на поле через три недели

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Эдер перенес операцию после перелома пястной кости руки, сообщается на сайте московской команды.

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Источник: Спорт РИА Новости

В среду Эдера выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива». Ожидается, что через неделю нападающий начнет тренировки в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле.

Также «Локомотив» сообщил, что защитник Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.

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