Эдер перенес операцию и должен вернуться на поле через три недели
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Эдер перенес операцию после перелома пястной кости руки, сообщается на сайте московской команды.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Эдер перенес операцию после перелома пястной кости руки, сообщается на сайте московской команды.
В среду Эдера выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении «Локомотива». Ожидается, что через неделю нападающий начнет тренировки в специальном ортезе, а через три недели должен вернуться на поле.
Также «Локомотив» сообщил, что защитник Дмитрий Живоглядов, получивший травму в матче с ЦСКА, приступил к тренировкам в общей группе.