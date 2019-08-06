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16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в июле

Московский «Спартак» на своём официальном сайте огласил результаты голосования за звание лучшего футболиста команды по итогам июля.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшим игроком в прошедшем месяце болельщики красно-белых выбрали защитника и капитана Георгия Джикию — он набрал 37% голосов. Второе место в голосовании занял вратарь Александр Максименко, которого выбрали 20% пользователей. Замкнул тройку лучших полузащитник Зелимхан Бакаев (19%).

В июле «Спартак» провёл три матча в Российской Премьер-Лиге. Соперниками красно-белых стали «Сочи» (1:0), «Ростов» (2:2) и «Тамбов» (0:2). Джикия принял участие во всех трёх встречах, отметившись одним голом.

После четырёх туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, набрав 5 очков.

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