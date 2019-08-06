Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в июле
Московский «Спартак» на своём официальном сайте огласил результаты голосования за звание лучшего футболиста команды по итогам июля.
Московский «Спартак» на своём официальном сайте огласил результаты голосования за звание лучшего футболиста команды по итогам июля.
Лучшим игроком в прошедшем месяце болельщики
В июле «Спартак» провёл три матча в Российской
После четырёх туров «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице первенства, набрав 5 очков.