FARE назвала расистским баннер фанатов «Зенита» о трансфере Малкома

Фанаты «Зенита» на матче четвертого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Многие СМИ усмотрели в этом намек на неодобрение присутствия в команде темнокожих игроков. Позже «Зенит» на своем официальном сайте заявил, что смысл слов на баннере был искажен.

«Уважаемый “Зенит”, баннер, критикующий подписание контракта с бразильским игроком Малкомом — расистский. Тот факт, что его демонстрировали не все болельщики, как было несколько лет назад, безусловно, является шагом вперед, но расизм есть расизм, и нет смысла это отрицать», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте FARE в Twitter.