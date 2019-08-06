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15:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FARE назвала расистским баннер фанатов «Зенита» о трансфере Малкома

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. FARE (организация «Футбол против расизма в Европе») заявила, что баннер болельщиков петербургского «Зенита», критикующий подписание клубом контракта с бразильцем Малкомом, является расистским, и отрицать это нет смысла.

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Источник: РИА "Новости"
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Фанаты «Зенита» на матче четвертого тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром» (1:1) вывесили баннер «Спасибо руководству за верность традициям». Многие СМИ усмотрели в этом намек на неодобрение присутствия в команде темнокожих игроков. Позже «Зенит» на своем официальном сайте заявил, что смысл слов на баннере был искажен.

«Уважаемый “Зенит”, баннер, критикующий подписание контракта с бразильским игроком Малкомом — расистский. Тот факт, что его демонстрировали не все болельщики, как было несколько лет назад, безусловно, является шагом вперед, но расизм есть расизм, и нет смысла это отрицать», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте FARE в Twitter.

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Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 21:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 54078 зрителей
Главные тренеры
Сергей СемакМурад Мусаев
Голы
Артем Дзюба(Сердар Азмун, Магомед Оздоев)90+1′
Дуглас Сантос80′
Составы команд
99Андрей Лунев
39Матвей Сафонов
3Дуглас Сантос
6Кристиан Рамирес
61′
6Бранислав Иванович
4Александр Мартынович
44Ярослав Ракицкий
5Урош Спаич
5Вильмар Барриос
28′
14Кристоффер Олссон
27Магомед Оздоев
52Тонни Вилена
36′
7Сердар Азмун
77Руслан Камболов
22Артем Дзюба
9Арикленес да Силва Ари
89′
18Юрий Жирков
2′86′
98Сергей Петров
78′
14Далер Кузяев
89Дмитрий Стоцкий
11Себастьян Дриусси
69′
7Реми Кабелла
53′57′
21Александр Ерохин
93Магомед-Шапи Сулейманов
91Алексей Сутормин
72′
21Юнес Намли
60′
8Филипе Силва Малком
17Иван Игнатьев
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
4Голевые моменты1
12Удары (всего)5
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
11Фолы22
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Боковой судьяКонстантин Шаламберидзе(Россия, Москва)
ВАРВиталий Мешков(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАРАлексей Матюнин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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