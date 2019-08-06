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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» проведет матч 5-го тура ЧР с «Тамбовом» на своем стадионе

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Вероника Столбунова. Футбольный клуб «Оренбург» проведет матч 5-го тура чемпионата России с «Тамбовом» на своем домашнем стадионе в Оренбурге, заявил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» в пятом туре примет «Тамбов» 10 августа. Ранее руководство Российского футбольного союза разрешило «Оренбургу» провести домашний матч 3-го тура с «Зенитом» на своем родном стадионе в виде исключения. До этого арена не была допущена до проведения матчей премьер-лиги, так как не прошла процедуру лицензирования. Домашние встречи чемпионата России «Оренбург» должен будет проводить на «Самара Арене».

«Лига направила письмо, что все работы проведены, недостатки все устранены и клуб может играть на “Газовике”. Нужно ли клубу еще что-то делать на стадионе в дальнейшем, решит футбольный союз», — сказал Пышкин журналистам.

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