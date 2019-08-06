«Оренбург» проведет матч 5-го тура ЧР с «Тамбовом» на своем стадионе

«Оренбург» в пятом туре примет «Тамбов» 10 августа. Ранее руководство Российского футбольного союза разрешило «Оренбургу» провести домашний матч 3-го тура с «Зенитом» на своем родном стадионе в виде исключения. До этого арена не была допущена до проведения матчей премьер-лиги, так как не прошла процедуру лицензирования. Домашние встречи чемпионата России «Оренбург» должен будет проводить на «Самара Арене».