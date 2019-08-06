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22:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: «Динамо» может купить хавбека сборной Туниса

«Динамо» интересуется полузащитником французского «Дижона» Наимом Слити, информирует Lequipe.

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Источник: AP 2019

Как отмечается, московский клуб пока не сделал конкретного предложения.

27-летний хавбек сборной Туниса родился в Марселе и играл всю жизнь за французские клубы. За Дижон он играет с 2018 года. На его счету 35 матчей и 3 гола. До этого он выступал за «Лилль».

Его стоимость оценивается в 7 миллиона евро.

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