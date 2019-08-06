Источник: «Динамо» может купить хавбека сборной Туниса
«Динамо» интересуется полузащитником французского «Дижона» Наимом Слити, информирует Lequipe.
«Динамо» интересуется полузащитником французского «Дижона» Наимом Слити, информирует Lequipe.
Как отмечается, московский клуб пока не сделал конкретного предложения.
27-летний хавбек сборной Туниса родился в Марселе и играл всю жизнь за французские клубы. За Дижон он играет с 2018 года. На его счету 35 матчей и 3 гола. До этого он выступал за «Лилль».
Его стоимость оценивается в 7 миллиона евро.