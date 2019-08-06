Футболист «Ахмата» Глушаков считает, что пока физически не готов играть полный матч

«Прежде всего хотел бы поблагодарить болельщиков, что так тепло приняли меня, поддержали перед матчем и когда выходил [на поле]. Что касается моей травмы, три месяца не играл, был без игровой практики и вне игрового тонуса, все равно в голове сидела психологическая травма. Но потом, когда первый раз отобрал мяч, уже почувствовал уверенность, тренерскую установку выполнил. Хотелось бы больше сыграть, но я понимаю, что физически пока не готов, будем тренироваться и работать», — сказал Глушаков.