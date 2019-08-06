Родионов вернулся на должность президента академии футбольного «Спартака»

Во время карьеры футболиста Родинов выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год и с 1993 по 1995 год. За клуб Родионов провел 384 матча, в которых забил 153 гола (второй бомбардир в истории клуба). Также ему принадлежит рекорд «Спартака» по забитым мячам в еврокубках (22 гола). Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1994), а также обладателем Кубка России (1994).