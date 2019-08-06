Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
19:00
Рига
ХИК
Футбол. Еврокубки
20:00
АПОЭЛ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:00
ПАОК
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
17Смайл и фейспалм. Эмодзи для звезд
15Черенков. Навсегда
17:34 (мск), источник: ТАСС

Родионов вернулся на должность президента академии футбольного «Спартака»

ТАСС, 6 августа. Сергей Родионов вернулся на должность президента академии футбольного клуба «Спартак» имени Федора Черенкова. Об этом сообщила во вторник пресс-служба клуба.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Родионов уже занимал эту должность с 2011 по 2015 год.

Читайте также
Джикия признан лучшим футболистом «Спартака» в июле

«Мы продолжим трудиться над выполнением нашей главной задачи — готовить игроков высокого уровня для молодежной команды, “Спартака-2” и основного состава, — сказал Родионов. — Но, конечно, будем стремиться общими усилиями совершенствовать нашу работу».

Во время карьеры футболиста Родинов выступал за «Спартак» с 1978 по 1990 год и с 1993 по 1995 год. За клуб Родионов провел 384 матча, в которых забил 153 гола (второй бомбардир в истории клуба). Также ему принадлежит рекорд «Спартака» по забитым мячам в еврокубках (22 гола). Вместе с клубом он стал трехкратным чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1994), а также обладателем Кубка России (1994).

С июня 2015 года по декабрь 2018 года Родионов занимал пост генерального директора «Спартака», после чего был переведен на должность спортивного директора, которую покинул в апреле 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Предупредил американца: Если подеремся, то меня будет лечить государство, а ты будешь лечиться за свои деньги"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы
«Дерби» объявил о предстоящем переходе Руни
«ПСЖ» предложил трем клубам арендовать Неймара
Шарапова вновь проиграла. Но это была битва, которая ей нужна
Марез пропустил Суперкубок после приема неизвестных препаратов
СМИ: «Локомотив» согласовал трансфер Комличенко
Источник: «Динамо» договорилось с Нойштедтером
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь