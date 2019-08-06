Эксперт объяснил, в чем видит отличие Халка от Малкома

«Малком в дебютном матче за “Зенит” показал, что может на рывке уходить от защитников. Это дорогого стоит. Малком на правом краю атаки “Зенита” как ветер. Если впишется в состав и наберет физическую форму, то будет в “Зените” как Халк. Отличие только в том, что Живанилду (Халк) пер как танк, а Малком очень быстрый и техничный. Умеет применить технику на скорости», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.