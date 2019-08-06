Эксперт объяснил, в чем видит отличие Халка от Малкома
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что главное отличие
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что главное отличие
Ранее выступавший за испанскую «Барселону» 22-летний Малком дебютировал в «Зените» в субботу в игре против «Краснодара» (1:1). Бразилец вышел на замену на 72-й минуте.
«Малком в дебютном матче за “Зенит” показал, что может на рывке уходить от защитников. Это дорогого стоит. Малком на правом краю атаки “Зенита” как ветер. Если впишется в состав и наберет физическую форму, то будет в “Зените” как Халк. Отличие только в том, что Живанилду (Халк) пер как танк, а Малком очень быстрый и техничный. Умеет применить технику на скорости», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.
«Стартовая скорость Малкома мне нравится. Если в клубе нет действительно быстрого игрока, как Малком, то такую команду нельзя даже назвать средней по уровню, потому что футбол делают быстрые ребята. Если такой футболист есть, то это топ-клуб», — заключил эксперт.