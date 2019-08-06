Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
АПОЭЛ
Карабах
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПАОК
Аякс
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Рига
ХИК
01
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
21:15
Сутьеска
Линфилд
Футбол. Еврокубки
21:30
Брюгге
Динамо К
Футбол. Еврокубки
21:45
Црвена Звезда
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
18:00
Арарат-Армения
Сабуртало
12
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
8Презентация новичков в «Спартаке»
17:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эксперт объяснил, в чем видит отличие Халка от Малкома

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 авг — РИА Новости, Тарас Барабаш. Чемпион СССР и обладатель Кубка страны в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что главное отличие экс-звезды петербургского «Зенита» Халка от новичка «сине-бело-голубых» Малкома заключается в скорости и умения совмещать ее с техничными действиями.

Наверх
Источник: AP 2019

Ранее выступавший за испанскую «Барселону» 22-летний Малком дебютировал в «Зените» в субботу в игре против «Краснодара» (1:1). Бразилец вышел на замену на 72-й минуте.

Читайте также
Как стартовали в РПЛ звездные пришельцы

«Малком в дебютном матче за “Зенит” показал, что может на рывке уходить от защитников. Это дорогого стоит. Малком на правом краю атаки “Зенита” как ветер. Если впишется в состав и наберет физическую форму, то будет в “Зените” как Халк. Отличие только в том, что Живанилду (Халк) пер как танк, а Малком очень быстрый и техничный. Умеет применить технику на скорости», — сказал Рейнгольд РИА Новости по телефону.

«Стартовая скорость Малкома мне нравится. Если в клубе нет действительно быстрого игрока, как Малком, то такую команду нельзя даже назвать средней по уровню, потому что футбол делают быстрые ребята. Если такой футболист есть, то это топ-клуб», — заключил эксперт.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Игнашевич упрекнул Акинфеева в эгоизме, тот жестко ответил
Выглядит как бомж: где сейчас экс-футболисты сборной России
ПСЖ предложил трем клубам арендовать Неймара
Форвард «Манчестер Юнайтед» потребовал продать его в другой клуб
Гибель Дадашева: семья хочет судиться с организаторами боя
Контрольные прокаты: Валиева в погоне за Трусовой и Щербаковой
Новичок «Зенита» рассказал, что его поразило в Санкт-Петербурге
Тарасенко рассказал о реакции на пожелание его семье смерти
Тренер соперника «Краснодара»: Обязаны выйти в групповой этап ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь