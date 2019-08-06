Новичок «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, что его поразило в Санкт-Петербурге

«Первый матч мы провели в Петербурге, и это особенный момент для меня. Все было новым, и поначалу я немного нервничал, но, увидев поддержку, которую нам оказывал полный стадион, почувствовал себя как дома. Здесь везде доброжелательная обстановка, много улыбок вокруг. Люди приятные и уравновешенные. Футбол меня тоже порадовал, российские команды стараются атаковать. Рад, что у меня получилось сразу влиться в игру и помочь “Зениту”. Пока я не очень много общался с партнерами за пределами матчей и тренировочного процесса. У всех свои заботы, да и у меня было много дел. Я же только приехал, искал дом, решал другие бытовые вопросы. Но я уверен, что со временем мы узнаем друг друга лучше, подружимся и будем вместе проводить свободное время. Что удивило в Петербурге? Поразило то, насколько здесь все большое. Огромный город, широченные улицы. Дома, которые мне показывали, когда я искал жилье, тоже большие. Я люблю пространство, поэтому огромные размеры всего, что здесь есть, не могли меня не впечатлить», — приводит слова футболиста пресс-служба «Зенита».