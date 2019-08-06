Посадочное место на новой арене «Оренбурга» может обойтись в €3−4 тысячи

Источник: РИА "Новости"

Вместимость стадиона «Газовик», на котором «Оренбург» проводит домашние матчи, согласно информации на официальном сайте футбольного клуба, составляет 7,5 тысячи зрителей.

«Предыдущий губернатор Оренбургской области Юрий Берг публично говорил о том, что в Оренбурге будет построен новый футбольный стадион. Была выбрана площадка, но, к сожалению, пока работы не начались. Недавно с временно исполняющим обязанности главы региона Денисом Паслером мы выбрали три места, где может появиться новая арена. Вопрос по строительству упирается в финансирование, из каких средств оно будет идти», — сказал Кияев по телефону.

«Понимаем, что в регионе много вопросов: школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Но чемпионат мира по футболу показал, что вокруг нового современного стадиона появляется другой уклад жизни. Те площадки, которые посмотрели, находятся в районах с новыми застройками, где много молодежи. Это очень важно, у жителей будет место, где они смогут проводить время», — добавил собеседник агентства.

Кияев рассказал, какой может быть стоимость новой арены. «Рано пока говорить, какой будет новая арена, но примерный порядок затрат понятен. Стоимость одного посадочного места может составить три-четыре тысячи евро. Если новый стадион будет вмещать 15 тысяч мест, то строительство обойдется в 45−60 миллионов евро плюс 6−7% на проектирование и разработку рабочей документации», — добавил собеседник агентства.

«Оренбург как крупный областной центр достоин нового стадиона, но если не будет найдено решение в вопросе строительства арены, то мы продолжим идти своим путем. Уже приступили к проектированию реконструкции северной трибуны стадиона “Газовик”. Учитывая ограниченную территорию арены и плотно прилегающие к ней жилые дома, вместимость может быть увеличена до 10−12 тысяч зрителей», — отметил Кияев.