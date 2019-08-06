КДК РФС рассмотрит дело футболиста «Спартака» Понсе на следующей неделе

Ближайшее заседание КДК состоится 7 августа, но аргентинский форвард не сможет присутствовать на нем, поскольку во вторник вместе с командой отправился в Швейцарию на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».

«Поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела от футбольного клуба “Спартак”, поскольку Понсе улетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы. Это возможно, потому что у него есть автоматическая дисквалификация, у нас есть возможность рассмотреть это дело на следующей неделе. Это абсолютно не противоречит регламенту — он пропускает один матч. Вопрос о дальнейшем применении мер будет решаться на следующей неделе», — сказал Григорьянц.