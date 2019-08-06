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21:48 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС рассмотрит дело футболиста «Спартака» Понсе на следующей неделе

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) перенес рассмотрение дела нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе на следующую неделю. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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Понсе получил прямую красную карточку в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо» (0:0) за фол на голкипере бело-голубых Антоне Шунине во вратарской.

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Ближайшее заседание КДК состоится 7 августа, но аргентинский форвард не сможет присутствовать на нем, поскольку во вторник вместе с командой отправился в Швейцарию на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».

Игра состоится 8 августа.

«Поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела от футбольного клуба “Спартак”, поскольку Понсе улетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы. Это возможно, потому что у него есть автоматическая дисквалификация, у нас есть возможность рассмотреть это дело на следующей неделе. Это абсолютно не противоречит регламенту — он пропускает один матч. Вопрос о дальнейшем применении мер будет решаться на следующей неделе», — сказал Григорьянц.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
45′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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