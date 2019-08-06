КДК РФС рассмотрит дело футболиста «Спартака» Понсе на следующей неделе
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/.
МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/.
Понсе получил прямую красную карточку в матче четвертого тура чемпионата России против «Динамо» (0:0) за фол на голкипере
Ближайшее заседание КДК состоится 7 августа, но аргентинский форвард не сможет присутствовать на нем, поскольку во вторник вместе с командой отправился в Швейцарию на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы против «Туна».
Игра состоится 8 августа.
«Поступило ходатайство о переносе рассмотрения дела от футбольного клуба “Спартак”, поскольку Понсе улетел с командой в Швейцарию на матч Лиги Европы. Это возможно, потому что у него есть автоматическая дисквалификация, у нас есть возможность рассмотреть это дело на следующей неделе. Это абсолютно не противоречит регламенту — он пропускает один матч. Вопрос о дальнейшем применении мер будет решаться на следующей неделе», — сказал Григорьянц.
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
45′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)