Молодежка «Зенита» грохнула «Барсу» Виктора Вальдеса. Теперь Семак хочет сыграть против основы
Но только через год.
Но только через год.
Слухи об этом ходили несколько месяцев. Весной Александр Медведев встретился Хосепом Бартомеу и обсудил перспективы сотрудничества клубов (боссы клубов договорились о форматах обмена опытом и практического взаимодействия по широкому кругу вопросов), через пару месяцев из Каталонии приехал Малком, а сегодня молодежная команда «Зенита» встретилась с командой «Барселона» Хувениль А, составленной из игроков 2001 и 2002 годов рождения.
За билетами выстроилась гигантская очередь. А обновленный стадион «Смена», который теперь рассчитан на три тысячи зрителей, заполонился почти до отказа.
— Нужно выбирать соперников, чтобы люди приходили, — объяснил Сергей Семак. — Интересно посмотреть не только профессионалам, но и тренерам, болельщикам, чтобы увидеть, в какую сторону мы двигаемся, насколько испанская молодежь отличается от нашей. Это важно и интересно.
Мы знаем всех ребят из молодежки, на которых мы в перспективе можем рассчитывать, и выбираем пути развития для них:
В матче с «Барсой» доминировал «Зенит»: игроки Константина Зырянова чаще атаковали и запороли кучу моментов, но все же забили. На 30-й минуте это сделал Максим Бачинский.
— Конечно, «Барселону» всегда приятно обыгрывать, — сказал Зарянов. — В прошлом сезоне мы уступили 1:3, сейчас победили. Ребята, принимавшие участие в том матче, это запомнили и приложили все усилия, чтобы на этот раз выиграть. Не сказал бы, что они нас переигрывали по ходу встречи. Во втором тайме соперник больше владел мячом, но моменты создавали обе команды. Возможно, соперник чувствовал себя сильнее, потому что они — «Барселона». А наши ребята немного волновались по этой же причине.
Теперь «Зенит» собирается организовать встречу основных составов.
Есть планы сыграть с основой «Барселоны». Это было озвучено нашим генеральным директором. Все упирается в сроки. Такой матч надо готовить. Скорее всего, это будет в следующем календарном году.
Товарищеский матч.
«Зенит-мол» — «Барселона» U19 1:0 (1:0).
Гол: Бачинский, 30 (1:0).
Владимир Колос
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