Тил и «Спартак». Почему Кононову купили не «десятку»

Источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» подписал 21-летнего Гуса Тила, полузащитник ранее играл в голландском АЗ. Российский скаут, великолепно знающий голландский рынок, разобрал для «СЭ» качества новобранца команды Олега Кононова.

1. Тил позитивный парень, видно, что нет зазнайства, нет выкрутасов. Для меня нет сомнений в том, что Гуса не испортят деньги — он простой парень, будет максимально стараться. Тил быстро адаптируется, с первых же матчей будет приносить пользу новой команде.

2. Все нормально и с характером. Это не Ханни, который, по тому что я видел, быстро повесил голову и начал жаловаться на то, что его не ставят в состав. Тил будет упираться. Он старателен и трудолюбив.

3. Теперь собственно о футболе. Удивлен тому, что говорят о нем, как о плеймейкере, о «десятке». Для меня «десятка» — это футболист, который ведет игру команды — может создавать моменты для партнеров, переводить мяч с фланга на фланг, он постоянно с мячом, он снабжает им форвардов. Для того, чтобы полноценно играть «десятку», у Гуса нет необходимой техники и видения игры. Для меня плеймейкер, если брать голландцев, это ван дер Варт и Снайдер.

4. Тил может сыграть «десятку», но с другим функционалом — поддержать центрфорварда, открываться, создавая глубину атаки. Но он не ведет игру.

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5. Его лучшие качества — универсальность. Он может сыграть центрфорварда, когда есть два крайних нападающих. Может сыграть крайнего нападающего. Может сыграть атакующего полузащитника, но не плеймейкера. Он даст необходимый объем, Гус много двигается. Динамика хорошая — он сам больше подстраивается, чем ведет игру.

6. В Голландии пишут о цене — чуть ли не 20 миллионов евро. Это огромные деньги для АЗ, большой трансфер. И ожидания от парня в «Спартаке» большие. Перспектива для роста есть, есть предпосылки, чтобы оправдать вложенные деньги — прежде всего, характер и стремление к развитию карьеры. Многое зависит от игры команды, как его встроят тренеры, да и самому футболисту есть над чем работать — индивидуальная игра, завершение: моментов достаточно, а вот в завершении не очень хорош.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/XYiJQZKOpIs" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

7. Может ли он сходу стать лидером? Мне кажется, нет. Нужно хотя бы один сезон провести в России — чемпионат сложный, нужен опыт, важен язык. Нет сомнений, что он сделает все зависящее, чтобы сразу же приносить пользу.

8. Чего не стоит ждать — того, что он в первый же сезон сделает команду чемпионом. Это просто абсурд. И не уверен, что он станет тем же, кем был в золотой сезон для красно-белых Промес.

9. Чего стоит ждать? Стопроцентной отдачи. Тил будет с первого же матча упираться, парень с характером.