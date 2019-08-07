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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА интересуется нападающим бразильского «Флуминенсе» Педро Гильерме Абреу дос Сантосом, сообщает Globo Esporte.

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Источник: AFP 2019

По информации издания, «Флуминенсе», владеющий 50% прав на 22-летнего футболиста, планирует выручить с продажи форварда не менее 15 миллионов евро. Действующий контракт Педро рассчитан до июля 2021 года.

Отмечается, что бразильский клуб пока не получил официальных предложений по трансферу Педро, которым также интересуется итальянская «Фиорентина». Существует вероятность, что клубы подготовят предложения к концу августа.

В текущем сезоне Педро провел за «Флуминенсе» 11 матчей, забил пять мячей.

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