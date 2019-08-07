ЦСКА проявляет интерес к форварду «Флуминенсе» Педро

Источник: AFP 2019

По информации издания, «Флуминенсе», владеющий 50% прав на 22-летнего футболиста, планирует выручить с продажи форварда не менее 15 миллионов евро. Действующий контракт Педро рассчитан до июля 2021 года.

Отмечается, что бразильский клуб пока не получил официальных предложений по трансферу Педро, которым также интересуется итальянская «Фиорентина». Существует вероятность, что клубы подготовят предложения к концу августа.