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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» предложило €10 млн за форварда сборной Танзании

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» сделало предложение бельгийскому футбольному клубу «Генк» о трансфера танзанийского форварда Мбваны Саматты, сообщает L’Equipe.

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Источник: AFP 2019

По данным источника, «Динамо» предлагает «Генку» за 26-летнего нападающего 10 миллионов евро.

Саматта в прошедшем сезоне забил 32 мяча в 51 матче за «Генк». Кроме того, на счету нападающего 17 голов в 45 встречах за сборную Танзании.

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