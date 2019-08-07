Московское «Динамо» предложило €10 млн за форварда сборной Танзании
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» сделало предложение бельгийскому футбольному клубу «Генк» о трансфера танзанийского форварда Мбваны Саматты, сообщает L’Equipe.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Московское «Динамо» сделало предложение бельгийскому футбольному клубу «Генк» о трансфера танзанийского форварда Мбваны Саматты, сообщает L’Equipe.
По данным источника, «Динамо» предлагает «Генку» за 26-летнего нападающего 10 миллионов евро.
Саматта в прошедшем сезоне забил 32 мяча в 51 матче за «Генк». Кроме того, на счету нападающего 17 голов в 45 встречах за сборную Танзании.