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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд

Общая стоимость всех футболистов Российской Премьер-Лиги, по данным портала Transfermarkt, превысила € 1 млрд.

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Источник: Reuters

Самым дорогим игроком чемпионата России является бразильский полузащитник «Зенита» Малком, который перешёл в петербургский клуб несколько дней назад из «Барселоны» за € 40 млн. Так же его оценивает и Transfermarkt. Вторым игроком РПЛ по стоимости является защитник ЦСКА Марио Фернандес (€ 30 млн). В тройку самых дорогих игроков входит ещё один «армеец» — полузащитник Никола Влашич (€ 20 млн).

Самым дорогим составом обладает «Зенит». Общая стоимость всех игроков клуба из Санкт-Петербурга составляет € 213,15 млн. Далее идут «Краснодар» (€ 147,65) и ЦСКА (€ 135,55).

Стоимость составов всех клубов РПЛ выглядит так:

1. «Зенит» — € 213,15 млн
2. «Краснодар» — 147,65
3. ЦСКА — 135,55
4. «Локомотив» — 110,03
5. «Спартак» — 93,55
6. «Динамо» — 49,7
7. «Ахмат» — 39,98
8. «Ростов» — 37,10
9. «Рубин» — 36,73
10. «Арсенал» — 32,18
11. «Сочи» — 27,4
12. «Уфа» — 25,53
13. «Урал» — 24,53
14. «Крылья Советов» — 19,58
15. «Оренбург» — 16,10
16. «Тамбов» — 11,08.

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