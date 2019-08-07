Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд
Общая стоимость всех футболистов Российской
Общая стоимость всех футболистов Российской
Самым дорогим игроком чемпионата России является бразильский полузащитник «Зенита» Малком, который перешёл в петербургский клуб несколько дней назад из «Барселоны» за € 40 млн. Так же его оценивает и Transfermarkt. Вторым игроком РПЛ по стоимости является защитник ЦСКА Марио Фернандес (€ 30 млн). В тройку самых дорогих игроков входит ещё один «армеец» — полузащитник Никола Влашич (€ 20 млн).
Стоимость составов всех клубов РПЛ выглядит так:
1. «Зенит» — € 213,15 млн
2. «Краснодар» — 147,65
3. ЦСКА — 135,55
4. «Локомотив» — 110,03
5. «Спартак» — 93,55
6. «Динамо» — 49,7
7. «Ахмат» — 39,98
8. «Ростов» — 37,10
9. «Рубин» — 36,73
10. «Арсенал» — 32,18
11. «Сочи» — 27,4
12. «Уфа» — 25,53
13. «Урал» — 24,53
14. «Крылья Советов» — 19,58
15. «Оренбург» — 16,10
16. «Тамбов» — 11,08.