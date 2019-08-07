Общая стоимость всех игроков РПЛ превысила € 1 млрд

Самым дорогим игроком чемпионата России является бразильский полузащитник «Зенита» Малком, который перешёл в петербургский клуб несколько дней назад из «Барселоны» за € 40 млн. Так же его оценивает и Transfermarkt. Вторым игроком РПЛ по стоимости является защитник ЦСКА Марио Фернандес (€ 30 млн). В тройку самых дорогих игроков входит ещё один «армеец» — полузащитник Никола Влашич (€ 20 млн).