Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:00
Краснодар
Порту
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
21:00
ЧФР
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:15
Слован Бр
Дандолк
Все события
Фоторепортажи
9Понсе — первый после Самедова
14ЦСКА — «Локомотив»: ВАР помог армейцам победить
17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА Чалова

По информации журналиста Нобеля Арустамяна, английский «Кристал Пэлас» вновь попытается приобрести нападающего ЦСКА Федора Чалова. Запись доступна в его Telegram-канале.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Английский клуб все еще заинтересован в 21-летнем форварде. В день закрытия трансферного окна в Англии (8 августа) «Кристал Пэлас» направит в Москву улучшенное предложение по игроку. С учетом бонусов ЦСКА может получить 27 миллионов евро за трансфер россиянина.

2 августа сообщалось, что ЦСКА отверг предложение «Кристал Пэлас». Английская сторона была готова заплатить за игрока 15 миллионов евро.

В июле сообщалось, что в Чалове заинтересованы другие представители Английской премьер-лиги (АПЛ). Речь шла об «Арсенале», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.

Новый сезон АПЛ стартует 9 августа матчем между «Ливерпулем» и «Норвичем». Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кристал Пэлас
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стала известна зарплата Кокорина и Мамаева в колонии
Костя Цзю: о виновных в гибели Дадашева
Загитова и Кихира продолжают битву. Лидеры подготовили сюрпризы
Многоходовка. Последний день трансферов в АПЛ сломает вам мозг
«Побеждают не деньги». Кононов – о «Туне» и покупках «Спартака»
Овечкин — в «Вегасе»? 5 причин, почему он сменит клуб НХЛ
«Краснодар» играет с «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
«Торпедо» пострадало из-за Игнашевича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь