Клуб АПЛ даст больше денег за нападающего ЦСКА Чалова

Источник: РИА "Новости"

Английский клуб все еще заинтересован в 21-летнем форварде. В день закрытия трансферного окна в Англии (8 августа) «Кристал Пэлас» направит в Москву улучшенное предложение по игроку. С учетом бонусов ЦСКА может получить 27 миллионов евро за трансфер россиянина.

2 августа сообщалось, что ЦСКА отверг предложение «Кристал Пэлас». Английская сторона была готова заплатить за игрока 15 миллионов евро.

В июле сообщалось, что в Чалове заинтересованы другие представители Английской премьер-лиги (АПЛ). Речь шла об «Арсенале», «Ливерпуле» и «Тоттенхэме».

Чалов — воспитанник армейского клуба. В составе ЦСКА нападающий провел 65 матчей и забил 27 голов. Также на его счету два матча в составе сборной России. По итогам сезона-2018/2019 Чалов стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). На его счету было 15 голов в 30 матчах чемпионата.