КДК оштрафовал «Спартак» на 210 тыс. рублей по итогам игры с «Динамо»

«На трибуне фанатов «Спартака» были размещены оскорбительные и несогласованные баннеры, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартак» получил штраф размером 80 тысяч рублей за использование пиротехники — шесть дымовых шашек и два файера, за скандирование оскорблений наложен штраф в 30 тысяч рублей.

На трибуне болельщиков «Динамо» был размещён один несогласованный баннер на 25-й минуте — штраф 25 тысяч рублей. Помимо этого болельщики использовали пиротехнику, а также бросали её на другие сектора. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Динамо» оштрафовано на 150 тысяч рублей, за скандирование оскорблений — на 20 тысяч рублей.