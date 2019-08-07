КДК оштрафовал «Спартак» на 210 тыс. рублей по итогам игры с «Динамо»
Глава
Глава
«На трибуне фанатов «Спартака» были размещены оскорбительные и несогласованные баннеры, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартак» получил штраф размером 80 тысяч рублей за использование пиротехники — шесть дымовых шашек и два файера, за скандирование оскорблений наложен штраф в 30 тысяч рублей.
На трибуне болельщиков «Динамо» был размещён один несогласованный баннер на 25-й минуте — штраф 25 тысяч рублей. Помимо этого болельщики использовали пиротехнику, а также бросали её на другие сектора. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Динамо» оштрафовано на 150 тысяч рублей, за скандирование оскорблений — на 20 тысяч рублей.
С этого сезона официальные лица получают карточки и они считаются вместе с карточками футболистов. В матче с «Локомотивом» пять игроков самарского клуба получили предупреждения, а также жёлтая карточка была показана главному тренеру Миодрагу Божовичу. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, — цитирует Григорьянца ТАСС.
|Олег Кононов
|Дмитрий Хохлов
|98
|Александр Максименко
90+5′
|1
|Антон Шунин
|38
|Андрей Ещенко
|17
|Сергей Паршивлюк
|6
|Айртон
|34
|Константин Рауш
|2
|Самюэль Жиго
|4
|Владимир Рыков
|14
|Георгий Джикия
|44
|Тони Шуньич
85′
|10
|Зелимхан Бакаев
90+4′
|8
|Кирилл Панченко
|19
|Эсекиэль Понсе
35′
|22
|Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
|7
|Аяз Гулиев
32′
|77
|Шарль Каборе
|47
|Роман Зобнин
|11
|Себастьян Шиманьски
67′
|88
|Александр Ташаев
10′64′
|9
|Клинтон Нжи
89′
|9
|Резиуан Мирзов
|99
|Рамиль Шейдаев
74′
|49
|Джано Ананидзе
45′
|20
|Вячеслав Грулев
|20
|Андре Шюррле
|6
|Артур Юсупов
57′60′
|5
|Абдул Азиз Тетте
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|8
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)