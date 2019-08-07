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18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

КДК оштрафовал «Спартак» на 210 тыс. рублей по итогам игры с «Динамо»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц, сообщил, что КДК оштрафовал «Спартак» на сумму в 210 тыс. рублей по итогам матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (0:0).

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«На трибуне фанатов «Спартака» были размещены оскорбительные и несогласованные баннеры, за это клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. Также «Спартак» получил штраф размером 80 тысяч рублей за использование пиротехники — шесть дымовых шашек и два файера, за скандирование оскорблений наложен штраф в 30 тысяч рублей.

На трибуне болельщиков «Динамо» был размещён один несогласованный баннер на 25-й минуте — штраф 25 тысяч рублей. Помимо этого болельщики использовали пиротехнику, а также бросали её на другие сектора. За использование и бросание пиротехники болельщиками «Динамо» оштрафовано на 150 тысяч рублей, за скандирование оскорблений — на 20 тысяч рублей.

С этого сезона официальные лица получают карточки и они считаются вместе с карточками футболистов. В матче с «Локомотивом» пять игроков самарского клуба получили предупреждения, а также жёлтая карточка была показана главному тренеру Миодрагу Божовичу. Клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, — цитирует Григорьянца ТАСС.

Спартак
0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 43.08.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Открытие Арена, 34389 зрителей
Главные тренеры
Олег КононовДмитрий Хохлов
Составы команд
98Александр Максименко
90+5′
1Антон Шунин
38Андрей Ещенко
17Сергей Паршивлюк
6Айртон
34Константин Рауш
2Самюэль Жиго
4Владимир Рыков
14Георгий Джикия
44Тони Шуньич
85′
10Зелимхан Бакаев
90+4′
8Кирилл Панченко
19Эсекиэль Понсе
35′
22Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
7Аяз Гулиев
32′
77Шарль Каборе
47Роман Зобнин
11Себастьян Шиманьски
67′
88Александр Ташаев
10′64′
9Клинтон Нжи
89′
9Резиуан Мирзов
99Рамиль Шейдаев
74′
49Джано Ананидзе
45′
20Вячеслав Грулев
20Андре Шюррле
6Артур Юсупов
57′60′
5Абдул Азиз Тетте
Статистика
4Желтые карточки3
1Красные карточки0
2Голевые моменты2
8Удары (всего)12
3Удары в створ6
0Штанги, перекладины1
2Угловые8
11Фолы16
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяВладислав Безбородов(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Чельцов(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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