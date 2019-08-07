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19:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В качестве замены Чалова ЦСКА рассматривает Соболева

По информации «СЭ», один из кандидатов на позицию форварда, которого рассматривает ЦСКА на замену Федору Чалову — нападающий «Крыльев» Александр Соболев.

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Источник: РИА "Новости"

Соболев (22 года) стал одним из открытий старта чемпионата, забив в 4 матчах 4 гола.

По информации «СЭ», велика вероятность, что ЦСКА уже контактировал с окружением футболиста.

Кроме того, в контракте игрока есть пункт о сумме отступных — около 150 миллионов рублей.

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