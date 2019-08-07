Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

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Встреча состоится 10 августа. «“Салют Белгород” сыграет с командой “Золотой лев”, за которую выступают заключенные исправительной колонии № 4. В ней отбывают наказание известные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев», — говорится в сообщении клуба. ТАСС отмечает, что матч будет закрыт для фанатов.

4 июля Кокорин и Мамаев были этапированы в колонию № 4. Кокорин был приговорен к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима. Мамаев — к одному году и пяти месяцам.

Футболисты находились под стражей с октября 2018-го. Учитывая время, проведенное игроками в СИЗО, Мамаев должен выйти из колонии в конце ноября, а Кокорин — в начале декабря.