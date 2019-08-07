Выпускник академии «Спартака» Мамин перешел в «Урал»
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем сайте сообщил о переходе центрального защитника Артема Мамина.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» на своем сайте сообщил о переходе центрального защитника Артема Мамина.
Отмечается, что с 22-летним выпускником академии московского «Спартака» и уроженцем Екатеринбурга заключен долгосрочный контракт. В «Урале» на позиции вратаря выступает родной брат Артема — Алексей.
«Думал о том, что могу вернуться в “Урал”, постоянно были в голове такие мысли. Очень рад, что оказался в этом клубе и вернулся в Екатеринбург! “Спартак” — часть моей жизни, но пришло время сделать шаг вперед. Здесь я получаю новый вызов для себя и хочу приложить все усилия, чтобы проявить себя в “Урале”. Очень приятно, что здесь выступает мой брат, очень рад этому», — сказал Мамин.
В прошлом сезоне Мамин провел 23 матча в ФНЛ за «Спартак-2».