Выпускник академии «Спартака» Мамин перешел в «Урал»

«Думал о том, что могу вернуться в “Урал”, постоянно были в голове такие мысли. Очень рад, что оказался в этом клубе и вернулся в Екатеринбург! “Спартак” — часть моей жизни, но пришло время сделать шаг вперед. Здесь я получаю новый вызов для себя и хочу приложить все усилия, чтобы проявить себя в “Урале”. Очень приятно, что здесь выступает мой брат, очень рад этому», — сказал Мамин.